稅收增速不如GDP 去年租稅負擔率降至13.3％

財政部昨公布2025年租稅負擔率降至13.3％、為近4年新低，遠不及南韓、美國、日本及歐洲國家。（中央社資料照）

近4年新低 遠不及韓美日歐等國家

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布二〇二五年租稅負擔率（稅收占GDP比率）降至十三．三％、為近四年新低，遠不及南韓的十七．七％、美國十九．六％、日本二十．五％及歐洲國家二十％至四十五％；換算平均每人稅負為十六萬六八四元（不含整理期間入帳稅款）、續創歷年新高，年增一三三六元。

人均稅負16萬餘元 年增1336元

財政部統計處表示，我國採簡政輕稅政策，賦稅負擔率一向偏低，二〇二五年因GDP（國內生產毛額）增速高於稅收，不含社會安全捐的賦稅負擔率降至十三．三％、年減一．三個百分點；而二〇二四年包含社會安全捐的賦稅負擔率為二十．三％、年減〇．二個百分點，同樣低於主要國家。觀察近十年含社會安全捐的賦稅負擔率，二十個主要國家中有十三國提高，台灣增加二．一個百分點，升幅居中。

請繼續往下閱讀...

財政部說明，去年綜所稅、營所稅表現尚佳，但房市、車市轉淡，且部分傳產復甦進程仍緩，影響營業稅、貨物稅及房地相關稅目，加上因應美國關稅實施延分期繳納，全國稅收年減一〇四億元或〇．三％，較預算數短少五〇五億元，為近五年首見。去年各級政府賦稅依存度（稅收占歲出淨額）預估八十四．一％、年減三．一個百分點，主因普發現金及租金補貼等政策推行，歲出規模擴大所致。

另，二〇二四年社會安全捐為一兆四五二五億元、年增六二一億元或四．五％，其中健保、勞保隨基本工資調漲各增一六九億及一一二億元；國民年金因基期較低增一三九億元；勞退新制因投保金額及人數續升而增一一九億元；健保、勞保及勞退新制合計占八成四。與二〇一四年相較，社會安全捐規模增四成七。

按負擔者區分，我國社會安全捐一向以雇主負擔約占三分之二為主，隨勞退新制提繳金額及人數成長，雇主負擔比重漸增，近幾年占比均逾六成八，二〇二四年為六十八．二％、年減〇．三個百分點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法