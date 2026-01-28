矽島AI發威 暌違1年景氣再亮紅燈

最近一年國發會景氣燈號表

台美關稅底定 傳產接單信心回升 帶動12月國內經濟熱絡

〔記者王孟倫／台北報導〕國發會昨公布最新景氣對策信號，二〇二五年十二月景氣對策信號綜合判斷分數為三十八分，較前月增加一分，燈號由黃紅燈轉呈代表景氣「熱絡」紅燈；這是自二〇二四年十二月以來，暌違一年再次亮出紅燈，顯示國內經濟動能維持穩健。

國發會指出，本次燈號轉紅主要受惠於AI（人工智慧）相關需求強勁，持續支撐景氣動能；在九項構成項目中，當月呈現「兩好一壞」的變動格局。

製造業等2指標上升

其中，「工業及服務業加班工時」因資訊電子產品生產增加而由綠燈轉為黃紅燈；「製造業營業氣候測驗點」也好轉為綠燈，兩者各貢獻一分；唯獨「批發、零售及餐飲業營業額」由紅燈轉為黃紅燈，主因今年春節落在二月，較去年延後，受基期因素與春節落點影響所致；其餘如海關出口值、股價指數、工業生產指數等六項指標維持紅燈，顯示出口與投資動能依舊強勁。

國發會經濟發展處處長陳美菊分析，回顧二〇二五年景氣燈號走勢呈現「U型變化」。上半年市場一度受美國關稅政策不確定性影響，企業接單保守；但隨著下半年全球AI資本支出大幅增加，加上台美關稅情勢底定，傳統產業對未來接單與營運展望的信心明顯回升。

陳美菊說，不論科技業或傳產，企業在外部條件相對明朗後「比較敢接單」，帶動整體景氣回溫。

留意3大黑天鵝風險

但國發會提醒，二〇二六年景氣仍須留意「三大黑天鵝」風險。首先是貿易政策走向未明，包括美國IEEPA（國際緊急經濟權力法）變數，或以其他法規工具因應關稅限制；其次是主要國家貨幣政策分歧，恐加劇金融市場波動；最後則是中國產能外溢效應可能引發的全球貿易摩擦升溫。

