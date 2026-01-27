中國信託攜手台南市政府 共築ATM打詐新防線

中信銀行攜手台南市府舉辦「AI防詐再升級．金融科技ATM打詐新防線」記者會。台南市長黃偉哲（前排左5）、金管會副主委陳彥良（前排右6）、中信銀行總經理楊銘祥（前排左4）及中信育樂董事長陳國恩（前排左3）、台南地檢署檢察長鍾和憲（前排右5）、台南市調處處長高吉川（前排左2）共同合影。（中信銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國信託商業銀行致力以科技創新預防及遏止金融詐欺犯罪，守護民眾財產安全，26日攜手台南市政府舉辦「AI防詐再升級．金融科技ATM打詐新防線」記者會，在金管會副主委陳彥良、中國信託育樂董事長陳國恩及多位貴賓的見證下，由台南市市長黃偉哲及中信銀行總經理楊銘祥共同宣布，透過公私部門協力模式，於台南市持續鋪設由中信銀行自建的人工智慧（Artificial Intelligence, AI）防詐ATM及通報機制，結合金融科技與警政資源，打造即時預警與聯防體系。

黃偉哲致詞時表示，打擊詐騙絕不能止步，台南市自2025年5月起率先推動「口罩ATM防詐」政策，利用AI影像辨識與語音提醒來降低車手提領率，並配合警局積極推動打詐，使台南市在六都打詐成效中名列前茅，期盼藉由台南市府與中信銀行合作，有效打造出守護市民、攔阻詐騙防線。

中信銀行總經理楊銘祥則指出，打詐是一場長期抗戰，需要政府、司法、金融業以及民眾一起努力，此次合作就是「跨域共治」的最佳範例。金融業為防詐的第一線，為了即時保護民眾的財產安全，將繼續精進作業流程，降低民眾的不便。

中信銀行已於全台鋪設逾500台AI防詐ATM，結合AI影像分析與多重安全機制，針對疑似車手未露出五官、異常提領、短時間內高頻次交易等高風險樣態進行即時偵測。當系統判定交易具潛在詐騙風險時，ATM將透過畫面與警示音提醒民眾注意交易風險，協助即時中止或重新確認交易，降低受騙可能性。

