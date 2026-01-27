財經青紅燈》寶佳上了中工的當？！

上週五中工（2515）公告，由寶佳集團派至中工出任董事的華建（2530）董事長鄭斯聰，因業務繁忙請辭，這個公告引起市場熱議，外界對寶佳此舉有兩種解讀，一是雙方在經營權已有共識、寶佳撤兵；另一種看法則是雙方和解破局，經營權之爭再起，兩種解讀南轅北轍。

不過，從中工上週五在鄭斯聰請辭董事後發出的聲明來看，字裡行間處處充滿玄機，尤其是「鄭董事就任後，已實質參與董事會運作，並完整取得本公司近期營運與重要財務資訊。相關程序均依法令及公司章程辦理，資訊揭露與治理規範亦均遵循既定機制執行。」

請繼續往下閱讀...

這段話用白話文也可以有兩種解讀，第一，中工營運及財務，寶佳已經看光光，如果看完之後，寶佳還是有興趣，那就照法規辦理；第二，中工董事會若有跟公司營運相關重大訊息提出，已依資訊揭露辦理，但董事也要遵守治理規範。

對於內線交易，證交法第157條之1有清楚規範，有5類人員不得利用重大消息進行交易，其中包括喪失董事身分未滿6個月的人及從該董事獲知消息之人，而禁止交易期間是指在消息「明確後」至「公開後18小時」內，買賣該公司之股票或具股權性質的有價證券。

也就是說，假如鄭斯聰在擔任中工董事這一小段時間內，以董事身分獲知中工有明確的重大訊息，即便辭了董事，鄭斯聰跟整個寶佳集團相關人6個月內就無法再買進中工股票，否則就是內線交易。

所以中工當初空出一個董事席次請寶佳出任，根本就是請君入甕，一方面用此方式先換得寶佳暫時不再加碼中工持股，一方面又用內線交易法規綁住寶佳，策略相當成功。

從中工的聲明來看，似乎已經準備好對抗寶佳了，不過外傳寶佳已經綁定三大委託書通路商，即便未來6個月無法在市場繼續買進中工股票，但今年中工的董事改選，寶佳絕對不會輕易放手，這場經營權之爭，應該還有好戲可看！（陳永吉）

