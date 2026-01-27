盤勢分析》資金擴散各族群 指數強勢創高

台股持續驚驚漲，昨日終於站穩3萬2000點。（資料照）

台股持續驚驚漲，昨日終於站穩3萬2000點，雖然台積電（2330）股價休息，但聯發科（2454）盤中再攻漲停，加上旺宏（2337）出關急拉漲停，帶動記憶體族群大復活，塑膠、鋼鐵、紡織等原物料族群全面噴出，SpaceX低軌衛星太空題材相關個股續揚，中小型股活蹦亂跳，加權指數再創新高，終場上漲103.01點，收在3萬2064.52點，成交量約7445億元。

啟發投顧副總容逸燊指出，旺宏出關後急拉漲停，再次帶動記憶體族群集體大漲，今日華邦電（2344）出關應可跟進南亞科（2408）股價過高，近期台股題材不斷，關稅受害股工具機及車用AM（售後服務）族群也開始落後補漲，過年前可維持強勁多方控盤，但部分股票開始出現調節賣壓，若年前開始進入盤整個股，可先減碼持股，本週美股大型股財報登場，短線資金將進入大型權值股。

請繼續往下閱讀...

元大投顧分析，加權指數穩健向上墊高，日KD指標維持在80以上高檔鈍化區；盤面上記憶體、低軌衛星、光學、塑化、PCB、太陽能等，族群內個股漲勢整齊。今年以來大盤強勢攻高，惟時序逐步接近農曆假期，AI伺服器零組件與ODM廠商，多檔標的面臨調節賣壓，資金轉向塑化、鋼鐵、紡織等傳產族群，近期應關注資金流向，高位階電子股不宜過度追價。

三大法人逢高昨同步賣超合計94.6億元，其中外資賣超14.9億元、投信賣超46.5億元、自營商賣超33.2億元；外資台指期空單昨大增3861口，累積外資期貨淨空單約2.65萬口。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法