台美EPPD登場 討論AI供應鏈合作

台美第六屆經濟繁榮夥伴對話（EPPD）26、27日於華府登場。（彭博資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕台美第六屆經濟繁榮夥伴對話（EPPD）廿六、廿七日於華府登場。據了解，台美EPPD將聚焦美國「人工智慧行動方案」與去年底「矽和平峰會」關注的人工智慧（AI）五大領域，台灣也將在會中討論如何落實台美AI供應鏈合作方案。

美國總統川普上任後推出「美國優先貿易政策」、「美國優先投資政策」及「人工智慧行動方案」（AI Action Plan）等三項政策。

美國國務院上月十二日舉辦「矽和平峰會」（Pax Silica Summit），由英國、日本、以色列、澳洲、新加坡及南韓等國代表簽署「矽和平宣言」，正式啟動「矽和平」倡議。據了解，台灣雖未加入此多邊架構，我方將在EPPD表達願意積極參與。

據了解，本屆EPPD將討論人工智慧行動方案與矽和平峰會關注的AI五大領域，包含基礎建設、先進製造、能源、稀土和關鍵礦物、可信賴供應鏈和物流等。

台灣在基礎建設、先進製造方面具優勢，可協助美國以「台灣模式」打造新產業聚落，作為台美AI供應鏈合作的具體方案；據悉，台灣將在EPPD中討論如何落實。

此外，本屆EPPD也將討論、探索台美在第三地的國際合作，包含台美聯手在巴拉圭打造「AI算力中心」計畫、台菲經濟走廊搭配呂宋經濟走廊計畫，以及在貝里斯合作排除華為5G網路、在瓜地馬拉合作港口及軌道項目等。

人才培育方面，本次EPPD談及將培育更多台美語言、半導體等科技方面人才，並將建構繁體中文大型語言模型，建構主權AI，以減少對簡體中文語言模型的依賴。

