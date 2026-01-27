去年買賣移轉26.13萬棟 創第3低

去年全國買賣移轉棟數僅26.13萬棟，寫下35年來第3低紀錄。（記者徐義平攝）

年減25％ 今年有機會築底

〔記者徐義平／台北報導〕二〇二五年房市面臨量急凍、價盤整的局面，全國買賣移轉棟數僅二十六．一三萬棟、年減二十五．四五％，寫下一九九一年統計以來、即三十五年來第三低紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然二〇二五年全國買賣移轉量勉強守住二十六萬棟，但裡面包含大量預售屋完工後的交屋移轉量，因此，實際上中古屋買氣比數據更加嚴峻；展望二〇二六年，房市買氣有機會慢慢築底，並等待政策是否有新的變化。

至於最新發布的去年第四季信義房價指數，全國年減約三．六六％，且六都加新竹縣市等都會區中，新竹、台中、台南及高雄市均年減逾六．五％，又以台南市年減近十三％跌幅最深。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，二〇二五年所有權第一次登記十七．七萬棟、為二十五年以來新高，扣除預售完工交屋的前期交易量灌水虛增，實際中古市場的交易量幾乎已見底。而交易量萎縮主因「平均地權條例」限制私法人購置住宅，徹底改變台灣住宅市場買盤結構，加上央行第七波選擇性信用管制，連換屋族都受限。

另，二〇二五年繼承移轉棟數約七．八三萬棟，寫下統計以來新高；拍賣移轉棟數僅三二二八棟，為二〇〇三年統計以來新低；贈與移轉棟數約五．二七萬棟、年減約二．四七％。

房產業者指出，台灣已邁入超高齡社會，人口老化的社會結構連帶拉高繼承移轉；反觀房市反指標拍賣移轉棟數則創新低，平均一個月不到六二〇件，凸顯為何房貸違約率長期處於低點。

受央行第七波信用管制衝擊，二〇二五年房市與經濟、股市脫鉤，房市黯然進入交易冰河期，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，預料二〇二六年買賣移轉棟數可望止跌轉升，但成長幅度相對有限。

