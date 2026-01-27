金價過「5」關 一度漲破5100美元

黃金價格昨連創紀錄新高，先是史上首度突破每英兩5000美元關卡，之後持續走高，一度突破5100美元，再寫新紀錄。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕地緣政治不確定性加劇，投資人湧向避險資產，黃金價格昨連創紀錄新高，先是史上首度突破每英兩五〇〇〇美元關卡，之後持續走高，一度突破五一〇〇美元，再寫新紀錄。

路透報導，現貨黃金於昨日台灣時間下午三時左右上漲二．二％，每英兩報五〇八九．七八美元，之前一度漲至五一一〇．五美元的史上高點。二月交割的美國黃金期貨也漲至每英兩五〇八六美元，漲幅相當。

在強勁的避險需求、美國寬鬆貨幣政策、各國央行買進，包括去年底為止中國連買十四個月，以及創紀錄的ETF流入等因素助攻下，去年黃金價格上漲六十四％，創一九七九年以來最大年漲幅。上週金價又屢創新高，今年已漲逾十八％。

Capital.com高級市場分析師羅達指出，近期金價的催化劑，「實際上是對美國政府與美國資產的信心危機，這些危機是由川普政府上週一些反覆無常的決策所引發」。

川普上週三突然撤回對歐洲盟友因格陵蘭議題的關稅威脅，週末又揚言若加拿大與中國簽貿易協議，將課徵一〇〇％關稅；他也威脅對法國葡萄酒及香檳課徵二〇〇％關稅，以迫使法國加入其「和平委員會」倡議。一些觀察人士憂心該委員會恐削弱聯合國作為全球衝突解決平台的地位。

羅達說：「川普政府已永久地改變以往的做事方式，因此現在人們湧向黃金，將其視為唯一的替代方案。」

分析師預測，在全球緊張加劇，以及央行與散戶需求強勁之下，今年金價可能進一步升高至六〇〇〇美元左右。Metals Focus主管紐曼表示：「我們預期金價將持續走高，今年稍後將漲至五五〇〇美元，隨著投資人獲利了結，金價將週期性回落，但預期每一次的修正都是短暫的。」

白銀漲至109美元新高

現貨白銀昨上漲五．四四％，每英兩報一〇八．九二美元，此前一度上漲至一〇九．四四美元，創新高紀錄。現貨鉑金在創下二八九一．六美元紀錄高價後，下滑至二八六一．九一美元，漲幅三．四％，現貨鈀金上漲二．五％報二〇六〇．七美元，創逾三年高點。

