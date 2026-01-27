傳美日聯手干預 日圓急升、日股跌近千點

週一日圓兌美元一度升至153.4日圓兌1美元，漲幅達1.5％，創去年11月中以來最高。（路透）

〔編譯盧永山、記者陳梅英／綜合報導〕在美國和日本聯手干預日圓匯率的傳聞下，日圓持續走強，週一日圓兌美元一度漲至十一月中以來最高，日本股市則大跌近千點，日本十年公債價格上漲。

上週有媒體報導，紐約聯邦準備銀行已對交易商實施日圓兌美元的「匯率檢查」，此舉被視為干預的前兆。美國財政部長貝森特近期也與日本財相片山皋月頻繁溝通，暗示美日聯手干預匯市的可能性。

在日本首相高市早苗二十五日警告，將對匯市的投機性波動採取必要行動後，週一日圓兌美元一度升至一五三．四日圓兌一美元，漲幅達一．五％，創去年十一月中以來最高。日經二二五指數收盤大跌九六一．五二點，跌幅一．八％。

日本內閣官房長官木原稔週一在例行新聞簡報上表示，日本將與美國密切協調，根據去年九月雙方財長達成的聯合協議採取行動。此番言論呼應財務省負責外匯事務的國際局長三村淳的說法，他表示日本正與美國保持緊密聯繫。但兩位官員均拒絕對「匯率檢查」的傳聞發表評論。片山皋月則說，正以高度緊迫感密切關注匯率動向。

道富投資管理資深固定收益策略師駱正彥（Masahiko Loo）表示：「從歷史經驗來看，日本財務省的匯率檢查正是行動的前兆。若後續未能採取實質舉措，市場將會積極測試官方決心，並進一步放空日圓，從而助長投機壓力。」

日圓在上週末走弱後出現戲劇性反轉，已大幅升值逾五日圓。短短兩個交易日累計漲幅接近三％，創下去年四月以來最大漲幅，當時市場正因美國總統川普掀起的關稅攻勢而出現劇烈動盪。

週一追蹤美元對一籃子六種主要貨幣走勢的美元指數下跌〇．一％至九十七．〇八二，創四個月最低。分析師指出，紐約聯邦準備銀行二十三日對交易商實施日圓兌美元的「匯率檢查」，以及日本官員對匯市的喊話，都助長日圓漲勢，並導致美元走貶。

台幣一度勁揚1.68角 收盤升7分

新台幣匯率昨也受到國際股匯市連動影響，早盤一度勁揚一．六八角；但午後外資部分資金匯出加上央行尾盤調節，最後僅升值七分、收在三十一．五〇八元。

