停電事故13年減7成 台電全國饋線自動化 復電更快速

台電全國饋線去年完成自動化建置，由系統主動偵測並隔離故障區間，五分鐘內恢復非故障區間用戶電力，較傳統搶修快十倍，大幅提升復電效率。（資料照）

主動隔離故障區間 搶修快十倍

〔記者廖家寧／台北報導〕台電昨指出，近年來配電系統改善有成果，整體配電事故從二〇一二年的二．一萬件高峰，降至去年的六一九一件，減少七成，其中鳥獸及樹木碰觸事故從四〇七三件降至一七七二件，降幅五十六．五％。此外，全國饋線去年完成自動化建置，由系統主動偵測並隔離故障區間，五分鐘內恢復非故障區間用戶電力，較傳統搶修快十倍，大幅提升復電效率。

採三大預防策略 減少外力事故

台電配電處長饒祐禎指出，近五成配電事故因外力引起，其中鳥獸碰觸約占四成，為提升配電系統穩定性，「事前預防」勝於「事發搶修」，台電採取三大預防策略，針對主要肇因精準打擊，分別是電網強韌、智慧科技巡檢及環境防護。

請繼續往下閱讀...

電網強韌方面，台電自二〇二三年啟動「配電系統五年升級計畫」，投入三三四億元加速汰換老舊變壓器、線路與開關等硬體設備。

智慧巡檢方面，台電採用紅外線熱影像與極低頻電纜檢測潛在故障風險設備，分別用於找出過載的異常高溫點及健檢地下電纜絕緣層劣化程度，去年已有六十三．六萬處變電箱完成檢測、四一〇萬公尺電纜完成健檢。

環境防護方面，台電持續強化樹木修剪及阻斷鳥獸碰觸路徑，除加裝驅鳥器、防鼠及防蛇網，引導鳥獸避開觸電危險外，已完成全台約一〇〇萬根電桿被覆化工作，今年預計完成五十萬桿，終極目標是不必移除鳥巢，也能確保配電系統安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法