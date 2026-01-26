英特爾展望受限 難挑戰台供鏈

英特爾展望低於市場預期，法人看台灣供應鏈領導地位穩固。（取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕英特爾日前公告去年第四季財報，財報數字雖佳，但受種種因素限制，對今年首季營運看法低於市場預期。法人多解讀，英特爾目前營運狀態對台灣供應鏈並無影響，尤其台積電的領導地位更是相當穩固。

元大投顧認為，英特爾內部晶圓供給受限、可用存貨下滑，營收規模下降、18A製程初期量產成本結構尚未達標，產品組合變化等因素壓抑毛利率；雖然去年第四季財報優於預期，對於今年首季看法卻低於市場預期，且產能受限、晶圓代工業務改善速度較慢，皆影響營運表現。

元大投顧分析，英特爾的晶圓供給受限與產品加速出貨初期的毛利率影響，顯示英特爾產能與良率仍有顯著提升空間，且18A、14A、EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）等外部客戶營收貢獻尚需時間；因此，台積電先進製程代工領導地位將持續穩固，尤其在搭配先進封裝技術仍為IC設計客戶首選，維持對台積電正向看法，給予「買進」評等，目標價上看二三五〇元。

同時，基於英特爾認為AI工作負載多元化與普及將推升傳統與新型硬體基礎設施需求，強化X86CPU於AI資料中心的核心角色並帶動需求，目前看到今年將有強勁需求成長，英特爾也聚焦下一代高階CPU。

元大投顧認為，台廠供應鏈不光只看好台積電，包括譜瑞KY、華碩、微星、技嘉等都各給予目標價五八〇元、七六〇元、一一〇元與三二五元。

