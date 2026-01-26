紅包行情熱 法人︰注意2指標

法人認為，台股今年開年以來多頭走勢未見轉折跡象，須留意短線大漲後可能高檔震盪。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今年以來持續創新高，上週五盤中一度站上三萬二千點大關，週線更連拉出五根紅棒，距離封關不到兩個禮拜，不少散戶開始害怕「該不該過年前減碼」。法人認為，今年開年以來這波多頭走勢未見轉折跡象，但的確須留意短線大漲後可能高檔震盪，投資人可多留意「融資餘額變化」與「下檔支撐」兩大觀察重點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股開年來大漲近三千點、漲幅超過一成，但須留意隨融資餘額創新高且大漲後，短線恐高檔震盪，下檔支撐可觀察十日均線。

她也提醒，接下來全球將持續聚焦FOMC利率決策會議以及美國超級財報週，目前市場預期利率將維持不變；另重量級科技龍頭包括艾司摩爾、IBM、微軟、Meta、特斯拉、蘋果等將公布財報，相關龍頭公司的市場展望也將成為產業前景的重要風向球，持續牽動台廠供應鏈投資情緒與股價表現。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文認為，台美貿易協議落地讓台灣科技角色更加關鍵，這項協議使得台灣與日韓、歐盟站上同一關稅起跑點，甚至在交換條件上更具優勢，日韓以「現金投資」為主，台灣則以「供應鏈合作」為核心，凸顯台灣在美國AI科技戰略中的關鍵性不可取代，台廠供應鏈持續看好。

元大投顧認為，台股在資金行情強力簇擁下，近日以超量滾量模式，促使盤中再創歷史新高三萬二〇四二點，指數保持多頭架構未變，但後續須特別留意量價結構，尤其是二十一日的K線呈現天量八九九三億元大黑棒，當日低點三萬一二〇〇點成為中期重要觀察點；同時也提醒投資人，由於漲幅實在很大，同時盤面輪動速度快，短線進出操作者手腳也要更快，避免被套牢在高檔。

