布局AI機器人 台結盟史丹佛SRC

經濟部長龔明鑫見證工研院與史丹佛大學機器人中心 （SRC）簽署合作協議。 （經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫於美西時間二十三日率團訪問美國舊金山，見證工研院與史丹佛大學機器人中心（SRC）技術授權辦公室簽署合作協議，宣布台灣正式加入SRC產業聯盟，此次簽約象徵從過去的學術交流邁向實質的技術落地，協助台灣在全球AI與機器人供應鏈中占據關鍵戰略位置。

經濟部表示，雙方將啟動「人才交流」、「技術共創」及「國際生態系鏈結」三大合作方向，將台灣頂尖的硬體製造與場域部署能力，與史丹佛跨領域的研發能量深度對接。

龔明鑫表示，政府推動AI新十大建設，智慧機器人是AI落地的核心推手，透過政府資源串聯產學研鏈結，提升台灣新創與企業的研發能見度。這次與史丹佛的國際布局，正是立基於國內堅實的產業基礎上，透過示範場域與國際聯盟的雙向賦能，加速台灣智慧機器人產業走向國際市場，實現產業轉型與競爭力升級。

同日，龔明鑫亦見證工研院與史丹佛大學工學院全球線上創業教育中心（CGOE）簽署新一期TREE新創計畫的合作協議。龔明鑫表示，透過直接鏈結全球頂尖學府的資金與業師資源，有助台灣新創接軌國際市場，順利取得資金並開拓國際商機。

經濟部自二〇二一年起推動TREE計畫，每年選送國內五家優質新創深入矽谷，由史丹佛業師提供專屬課程，協助調整募資策略與商模驗證。自計畫推動迄今，已成功輔導二十家新創，累計吸引海外資金逾五億元，並取得上億元訂單。

