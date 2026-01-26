打造輝達「星艦」 北市今拍板都計變更

輝達海外企業總部落腳北投士林科技園區T17、T18基地，外型將仿效美國總部「星艦」造型。（資料照）

廢除中間道路、2基地合併

建蔽率由50％調高為70％

〔記者何玉華／台北報導〕輝達海外企業總部落腳北投士林科技園區T17、T18基地，建築物仿效美國總部採低量體、高建蔽率興建呈矮胖型，台北市政府因應輝達需求，由產業發展局提出都市計畫細部計畫修訂案，廢除T17、T18中間的道路，合併兩基地為T1718，建蔽率從五〇％調高為七〇％，同時放寬開放空間管制、單一樓層限高、臨路側均可設置停車場出入口及綠容率限制等管制，今日將由都市計畫委員會審議，預料會順利通過，預定二〇二九年落成。

預定2/13前簽約 2029年落成

輝達執行長黃仁勳預計二十九至三十一日來台出席輝達台灣員工尾牙，台北市副市長李四川日前受訪表示，會安排他到基地現場及周邊看看，簽約則由幕僚進行。據悉，都委會通過細部計畫修訂案後，產發局會將輝達之前提出的投資計畫書轉為專案設定地上權計畫書，送區段徵收委員會審議；區徵委員會預計二月四日開會審議通過後，才會將相關文件送交市長簽核，預定在農曆年前上班日最後一天二月十三日前，完成簽約。

由於輝達海外總部外型將仿效美國總部「星艦」造型，採建築物下方內縮，向上向外延伸突出遮簷的設計形式，內部為開放式平面及大跨度空間造型設計，以利各使用單位易於合作及空間機能較具彈性，因此將採低量體、高建蔽率的方式興建，並搭配大跨距結構、曲折面屋頂造型及玻璃帷幕立面等造型設計。

市府配合需求提出細部計畫修訂案，廢除T17、T18基地間的十五公尺寬道路進行合併，將未來主要通行的士科路從十五米拓寬為二十公尺、福國路由四十公尺拓寬至四十五公尺，並將建蔽率從現行的五〇％調高為七〇％，容積率維持三〇〇％。興建完成後，將與一路之隔面積相近的金仁寶五十五層樓高建物，形成強烈對比。

而之前引起爭議的綠容率、綠覆率問題，市府考量基地用途及構造條件特殊，符合綠化實施規則中「建築基地條件特殊」，「綠容率」（等效綠覆面積總和與「建築基地面積」之比值）得不受限制，但「綠覆率」（總綠覆面積與「法定空地」面積之百分比）與建築物綠化困難關聯較低，維持適用八〇％以上的規定。

