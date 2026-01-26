拚稀土自主 美再砸500億入股USARE

美國政府將斥資近十六億美元，取得上市企業「美國稀土公司」（USARE）十％股權。（路透，美編組合成）

將取得10％股權 去年來川普政府至少已投資6家礦業公司

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，美國政府將斥資近十六億美元（約五百億台幣），取得上市企業「美國稀土公司」（USARE）十％股權，這是川普政府為鞏固關鍵礦產供應而進軍民營企業的最新舉動，也是在關鍵礦產領域的最大投資。

市值達三十七億美元的USARE，總部位於奧克拉荷馬州，控制美國大量的重稀土礦藏。知情人士透露，美國政府的投資和另一項十億美元的私人融資協議，預計將於週一宣布。

請繼續往下閱讀...

美國政府將以每股十七．一七美元取得USARE一六一〇萬股股票和一七六〇萬股認股權證。美國政府將支付二．七七億美元購買這些股權，以USARE目前每股二十四．七七美元的股價計算，從這些股權和認股權證獲得的隱含收益為四．九億美元。

USARE也將從美國政府獲得十三億美元的優先擔保債務融資，這筆資金來自於二〇二二年通過的「晶片與科學法案」為美國商務部設立的融資機制。一位商務部官員表示，該部已直接與USARE完成了這筆交易。

隨著美國總統川普二十一日表示，他已與北約組織（NATO）達成共同開發格陵蘭關鍵礦產資源的「永久性」協議框架，投資人對關鍵礦產股票重燃興趣後，美國商務部晶片辦公室與USARE的談判進展迅速。不過，知情人士透露，與USARE的協議與格陵蘭無關。

USARE已另行聘請華爾街業者建達公司（Cantor Fitzgerald）進行融資，目標是籌集逾十億美元新股融資資金。美國商務部長盧特尼克曾經擔任建達公司執行長，但在去年進入川普政府後，就將公司交由其兒子掌管。

川普政府與USARE達成的這筆交易，是為了鞏固關鍵礦產供應而進軍民營企業的最新舉動。去年川普政府至少投資了六家礦業公司，包括MP Materials、Trilogy Metals和Lithium Americas。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法