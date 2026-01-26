〈財經週報-財經焦點〉期交所連6年交易破3億口 研議國定假日交易

2026年穩健前行！期交所創新多元商品齊發；圖為期交所董事長吳自心率領期交所主管提前向投資大眾拜年。（期交所提供）

記者高嘉和／台北報導

面對全球金融局勢的瞬息萬變，臺灣期貨交易所（期交所）展現強勁韌性與創新動能。114年期貨市場總交易量達3億8,190萬1,200口，日均量為157萬1,610口，這已是連續第6年突破3億口大關，市場動能持續維持高檔。展望民國115年，期交所將以「發展創新」與「金融安全」為核心，計畫推出主動式ETF期貨，並研議期貨市場「國定假日交易制度」，以接軌國際並響應政府打造「亞洲資產管理中心」願景。

AI熱潮帶動 股票期貨躍居主力

回顧114年表現，受惠於臺股AI相關個股交易熱絡，交易人積極運用資金成本較低的股票期貨參與市場，使其躍升為第二大主力商品，僅次於臺指選擇權。數據顯示，前五大主力商品日均量依序為臺指選擇權（約70.5萬口）、股票期貨（約30.8萬口）、小型臺指期貨、微型臺指期貨及臺股期貨。

此外，夜盤交易日均量達54.5萬口，占全市場比重達34.7%，顯示交易人對盤後避險與交易需求殷切；外資法人參與比例亦成長至52.77%，反映國際機構投資者對臺灣期貨市場的高度重視。在商品創新方面，期交所於6月推出的「週五到期臺指選擇權」及12月上市的台積電、鴻海等五檔「股票選擇權週契約」，均有效提升了市場的短線策略彈性與避險功能。

強化韌性與風控 鞏固市場基石

在追求量能增長的同時，期交所亦致力於提升市場安全與效率。114年實施多項風控精進措施，包括將股價指數選擇權動態價格穩定措施的退單點數由1%縮減至0.4%，並將三階段漲跌幅機制的冷卻時間縮短為5分鐘，以強化價格發現效率。店頭市場方面，新臺幣IRS集中結算機制已順利上線，並與櫃買中心系統串接，進一步掌握市場遵循狀況。

針對資安與防詐議題，期交所導入自動化爬蟲與AI大型語言模型，即時過濾網路詐騙內容，並舉辦首屆「期貨商反詐治理評鑑」，透過公私協力通報下架詐騙資訊，全面提升金融防護網。

研議國定假日交易 接軌國際

展望民國115年，為因應更複雜的全球政經局勢，期交所將依循金管會「穩定、安全、多元、創新」的願景，推動多項重大變革。其中最受矚目的是「研議期貨市場國定假日交易制度」。

期交所指出，鑑於臺灣資本市場與國際連結日深，為提供交易人因應國際政經突發事件的管道，將參考新加坡、香港、日本等國際金融中心制度，在現有夜盤交易的成功基礎上，研議在國定假日開放交易。此舉不僅有助於吸引國際資產管理機構參與，更是協助政府實現「亞洲資產管理中心」政策的重要拼圖。

推動主動式ETF期貨 優化微型商品

在商品創新方面，115年規劃推出「主動式ETF期貨」，以滿足投信業管理彈性，創造更多期現貨交易機會。同時，針對高價股，期交所計畫推出「小型個股選擇權」，並評估縮小黃金類商品及非金電期貨的契約規模，提供市場更精準的避險與靈活加減碼工具。

深化國際連結與數位升級

為擴大國際影響力，期交所將持續爭取英國及加拿大主管機關的合格集中結算機構（QCCP）認可，其中加拿大安大略省的豁免案已進入最終流程，有望近期取得資格，便利外資參與。此外，期交所預計於115年6月在臺主辦「第28屆期貨市場協會（AFM）年會」，邀請全球交易所來臺交流。

在數位基礎建設部分，期交所將依循金融資安行動方案，完成交易系統關鍵設備汰換及核心資料上雲，並預計導入那斯達克交易所（Nasdaq）的NMS監理系統，藉由先進的即時警報技術，接軌國際監理實務。

落實ESG 邁向永續金融

期交所強調，將持續將ESG理念融入營運，114年已購買805公噸國際碳權，落實淨零綠生活。未來將持續響應聯合國SDGs目標，透過多元理財宣導與校園活動，推動普惠金融，期望在115年帶動臺灣期貨與資本市場共榮成長，打造公平、效率且安全的交易環境。

