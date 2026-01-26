〈財經週報-本週熱點〉出口優於預期 去年經濟成長率有望再上修

政府積極打炒房，去年台銀等5大銀行新承作房貸年減近4,000億元。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

主計總處本週將公布2025年第四季國民所得概估，由於出口表現持續優於預期，不排除第四季GDP成長率優於原因預估值7.91%，全年經濟成長率可望再上修。

因受惠於AI需求上升，帶動台灣出口大幅成長，加上普發現金1萬元有助於提升消費動能，主計總處去年11月28日才剛上修2025年全年經濟成長率2.92個百分點、達到7.37%，創下2011年以來15年新高，同時預測第四季經濟成長率為7.91%。

由於第四季出口1,881.1億美元、年增近5成，表現再度優於預期，不排除第四季經濟成長率有機會高於概估值，亦即主計總處可望再度上修全年GDP成長率。

另，中央銀行將公布去年國銀房貸與建築貸款餘額。受到政府各部會積極打炒房措施影響，去年房市陷入修正，整體交易量大幅萎縮，價格雖然仍居高，但部分地區已出現鬆動，使去年台銀等5大銀行新承作房貸衰退逾3成、年減近4,000億元。

房貸餘額續創新高 年增率放緩

根據央行統計，截至去年11月購置住宅貸款餘額11兆5,292億元，雖然續創歷史新高，但年增率4.81%，為2023年8月以來新低；建築貸款餘額3兆4,634億元同為新高，年增率則只有0.68%，預估12月數字同樣不好看。其中，建築貸款餘額能否守住正成長，值得關注。

國發會將發布去年12月景氣燈號，能否由等待轉向的黃紅燈轉入象徵景氣熱絡的紅燈，有待觀察。國發會景氣燈號由9項指標構成，受惠於人工智慧（AI）應用需求強勁，加上年底旺季效應，帶動批發零售和餐飲業營業額，以及製造業營業氣候測驗點指標分數增加，綜合判斷分數升至37分，燈號續呈黃紅燈，距離紅燈只有1分的差距。

