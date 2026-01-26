〈財經週報-投資觀點〉年輕世代投資潮：把心態練對，機會就在身邊

年輕世代投資股市，真正缺乏的往往不是資訊，而是一套穩定的投資心態與方法。（歐新社）

■簡翰強

近年台灣金融市場出現明顯結構變化：投資人年齡持續年輕化。根據臺灣證券交易所公布的投資人開戶與年齡結構相關統計，30歲以下族群在新增開戶中的占比近年顯著提高，顯示年輕世代已成為市場新增參與者的重要來源。投資不再是「工作多年、有存款後才開始」，而是逐步前移到更早的生命階段，成為年輕人財務規劃的一部分。

年輕世代投資 缺乏穩定的投資心態

年輕世代願意提早學習投資，本身就是財務意識的進步。但投資年齡變年輕，不代表投資能力自然成熟。資訊取得越便利，越容易造成「看起來懂很多、其實做得很急」的落差：行情上漲時擔心錯過、回檔時又急著退出。這些行為背後，真正缺乏的往往不是資訊，而是一套穩定的投資心態與方法。

正確的投資心態，不是每天猜漲跌，而是把市場當成一套可以觀察與驗證的系統：先從生活與產業變化觀察現象，提出可能的供需假設，再用歷史數據驗證是否存在規律。若規律能重複成立，才值得形成策略；若無法驗證，就應果斷放棄。投資不是要每次都出手，而是要把出手建立在可重複的邏輯上。

因此，「投資機會就在身邊」並不是口號，而是方法的起點。消費習慣改變、產業供應鏈調整、政策方向轉換，甚至企業在產品、通路、訂價上的策略變化，都可能牽動供需，形成中長期趨勢。真正的研究往往不是從新聞開始，而是從日常觀察開始；新聞多半只是結果的呈現，而非原因的起點。

另建議年輕投資人可善用定期定額進行心態訓練。它的價值不在於保證獲利，而在於把投資行為制度化：固定投入、分散進場時點、降低一次性決策壓力，並幫助投資人用紀律對抗情緒。對年輕世代而言，能否在波動中持續執行，而不是因短期漲跌改變方向，往往比選到哪一檔標的更重要。

投資年輕化是市場活力的展現，但要讓這股力量走得長遠，關鍵在於把投資從情緒反應轉為理性驗證，把機會從追逐熱門轉為觀察身邊變化。當心態練對、方法做對，投資機會不必遠求，它一直都在生活與市場的交界處。

（作者為元富證券經紀部副總經理）

