〈財經週報-投資趨勢〉關稅政策不確定性猶存 投組納入特別股有望提升防禦力

公用事業因能源轉型、電網升級等因素帶動資本支出增加，也採用混合證券、特別股等作為籌資工具。（彭博）

■馬治雲

受到美國關稅、通膨和貨幣政策反覆不定的影響，去年特別股的表現相對於其他固定收益資產較為溫和。隨著今年全球經濟可望維持增長力道，美國通膨可控、聯準會（Fed）仍有緩步降息空間，固定收益資產的表現料將回歸以息收為核心。

而特別股在投資等級信用評等的基礎下，加上基本面穩健和其他資產的相關性較低，且能提供接近非投資等級債的殖利率水準，料將展現較佳的投資價值。

一月效應帶動下 特別股價格近期出現反彈

進一步觀察特別股的利差水準，在去年經過較大的調整後，現在處於相對較低的基期，目前特別股指數的面額價格和5年均值相比，亦仍處於相對折價的空間。若未來美國10年期公債殖利率出現下行，將有望帶動特別股價格向均值靠攏，提供額外的資本增值空間。

此外，特別股向來有所謂的「一月效應」，是指稅務敏感的投資人通常會在12月出售持股，並在隔年1月重新買入，因此零售投資人較常交易的面額25美元特別股，今年初以來的表現開始反彈。

在不同利率環境下 特別股表現相對具有韌性

另方面，根據市場共識模型（Market Consensus Model）去年12月底預測，美國10年期公債殖利率未來一年的區間將介於4.5%-4.3% (高於之前的4.3%-4.0%)，主要是分析師預期聯準會降息政策不確定性上升的緣故。

不過，聯準會今年的降息前景並未改變，投資人可在利率下行趨勢中納入特別股，以適度維持投資組合的彈性。而從歷史數據來看，在不同的10年期美債殖利率區間，特別股受惠於具有息收水準與金融業體質改善的長期題材，持有特別股一年的平均表現普遍領先美國投資等級債，顯示在不同利率環境下的特別股相對具有韌性。

舉例來說，根據Bloomberg統計，從2009年12月底到2025年12月底這段期間，10年期美債殖利率若介於3%-4%時，持有特別股（以ICE美銀固定優先證券指數為參考）一年的平均表現為8.3%，優於美國投資級債（以ICE美國投等債指數為參考）的6.7%。

公用事業的特別股淨發行量增加 有助於分散風險

由於特別股指數的發行產業主要集中在銀行、保險業，而近年來除了銀行與保險公司外，公用事業因能源轉型、電網升級等因素帶動資本支出增加，亦開始採用混合證券、特別股等作為籌資工具，進一步提升特別股發行人的多元性。

目前市場利率雖處於震盪區間，不過特別股因具有息收特性，加上淨供給有限，預料將對價格提供支撐。此外，由於特別股的發行機構趨於多元化，有助於降低產業集中的風險，加上特別股和其他資產呈現低度相關性，若美歐關稅戰的不確定性升溫，可在投資組合中納入特別股，將有助於提升投組防禦力，但仍需觀察美歐關稅政策、日本債市拋售潮等事件發展，並留意特別股仍有波動風險。

（作者為柏瑞特別股息收益基金經理人）

