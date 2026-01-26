〈財經週報-國際展望〉從「卓越」回歸「穩健」：2026年新興市場債券的配置思維

新興市場公司債違約率預期仍將維持在低檔，特別是AI相關供應鏈、再生能源與大宗商品出口商，仍是優先篩選的對象。（歐新社）

回顧2025年，新興市場債券毫無疑問是全球固定收益市場中表現最突出的資產之一。無論是美元計價主權債、公司債，或是本地貨幣債，都在資金回流、美元走勢轉弱以及高實質利率的支撐下，交出遠優於長期平均的報酬表現。正因如此，進入2026年後，對新興市場債券的看法必須更加務實。隨著信用利差已收窄至接近金融海嘯後的低檔區間，單純仰賴利差壓縮來推升資本利得的空間已較為有限，市場主旋律勢必從「追求資本利得」轉向「穩健收息」。

新興市場仍具韌性 下檔有保護

從總體環境來看，新興市場的基本面仍具韌性。即便考量美國政策不確定性，新興市場（不含中國）的經濟成長率預期維持在3.3%至4.0%，且與成熟經濟體之間的成長差距有擴大的趨勢。更重要的是，多數新興國家通膨已回落至央行目標區間，外匯存底水準穩步累積，其對於短期外債之覆蓋率已回升至長期均值，這些條件都為債券投資提供了相當程度的下檔保護。

利率環境方面，市場普遍預期聯準會將處於降息循環的後半段，並逐步將政策利率引導至中性水準。對新興市場而言，這同時意味著外部融資成本下降與美元壓力緩解，有利於信用債與本幣資產表現。然而，也必須正視「美國例外主義」可能回歸的風險，一旦通膨因關稅或其他政策因素再度升溫，降息節奏放緩將使資金流向重新出現波動。在此背景下，2026年的新興市場債券操作核心，將不再是拉長存續期間或追逐高Beta，而是回歸「品質」與「結構性機會」。

非投資等級國家利差溢價 仍具吸引力

在主權債方面，偏好信用品質穩定、具備中期改善敘事的國家。部分投資等級國家雖然利差已相對較窄，但政治穩定與財政紀律仍提供良好的防禦性；同時，部分信評位於BB區間的非投資等級國家，若外部帳與財政結構持續改善，其利差溢價仍具有吸引力，能有效支撐組合的收息能力。

公司債方面，新興市場企業的整體違約率預期仍將維持在低檔。隨著融資環境改善，亞洲企業債發行活動有望回溫，特別是與全球供應鏈高度連動、具備穩定現金流的產業，包括AI相關供應鏈、再生能源與大宗商品出口商，仍是優先篩選的對象。

AI與半導體助攻 台韓出口動能續增

從區域配置來看，亞洲新興市場呈現明顯分化。台灣與南韓受惠於AI與半導體循環，出口動能具備延續性；而印度、印尼與菲律賓則在通膨降溫後，逐步浮現政策紅利。拉丁美洲則扮演高息來源的角色，巴西與墨西哥的實質利率水準，在全球範圍內仍具吸引力，有助於提升整體投資組合的收益穩定度。至於新興歐洲、非洲與中東，隨著通膨顯著回落，降息循環所帶來的結構性機會，值得中期布局，但仍須審慎評估地緣政治與評價面風險。

當然，2026年絕非風平浪靜。美國關稅政策的連鎖效應、AI投資回報的不確定性，以及多國選舉與地緣政治摩擦，都可能在短期內放大市場波動。因此，投資策略上更需保留彈性，而非單一情境的押注。

總結而言，2026年的新興市場債券不再是全面普漲的年份，而是一個考驗選債能力與風險控管的年度。對新興市場的中長期韌性仍具信心，但在執行層面，必須回歸重品質、重現金流的配置邏輯，以耐心與紀律，換取穩健且可持續的報酬。（作者為聯邦投信固定收益部基金經理人）

