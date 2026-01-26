〈財經週報-看盤焦點〉科技創新加持 台股多頭續攻 主動選股靈活布局

從CES展後，可觀察到市場焦點從單純的算力提升，擴大到AI運算擴張的能源與基礎設施供應鏈。（路透）

■陳朝政

2026年以來美國總統川普為因應即將到來的期中選舉而政治動作頻繁，導致政策雜音紛傳，加上市場對於聯準會（Fed）1月降息預期降溫，令全球風險性資產價格波動加劇，投資情緒一度偏向保守。所幸在AI需求持續強勁、美對歐關稅措施取得轉圜，以及元月資金行情發酵下，不僅美股寫新高，台股更於期間展現出強勁的抗壓性。。23日加權指數在大型權值股與半導體族群領軍下，盤中一度衝破32,000點大關，雖然創高後漲幅收斂，不過終場收在31,961.51點，單週大漲552.81點，漲幅達1.76%。回顧今年來台股已上漲2,997.91點，全月表現有機會挑戰史上單月最大漲點，成交量日均值更達7,682億元，寫下歷史新高，展現多頭氣勢如虹。

金髮女孩可望再現 布局AI族群收割

從宏觀層面來看，12月美國非農就業增幅低於預期，惟失業率同步下降，顯示勞動市場仍具韌性，因此市場普遍預期1月利率將維持按兵不動。但基於通膨溫和下滑趨勢未變，今年仍有2碼的降息空間可期，在搭配穩健的經濟基本面，金髮女孩經濟情境有望再現，將有利風險性資產表現。值得注意的是，在降息循環啟動，財政與貨幣政策同步轉向寬鬆下，資金偏好回流成長型資產。特別是具備長期成長題材的AI族群，不僅資本支出能見度高，應用場景亦快速擴散，有望延續去年強勢表現。

反映在指數表現上，今年以來，全球主要股市普遍上漲，其中擁有AI題材的台灣加權指數、韓國KOSPI指數、費城半導體指數漲幅更逾1成，包辦全球主要股市漲幅前三名，顯示科技股仍是推動多頭的核心引擎。若進一步觀察資金流向，可發現今年來外資持續回補台灣、南韓，其中對台灣淨流入17.7億美元，相比外資買超南韓6.67億美元，顯示國際資金對台股後市成長的信心度更高。

台美關稅底定 第一季可望淡季不淡

從台灣基本面來看，AI、高效能運算需求持續推升資通訊及電子產品接單，帶動台灣2025年全年外銷訂單攀升至7437.3億美元，為史上最旺的一年。不僅如此，在接單動能強勁的帶動下，上市櫃公司2025全年營收突破50兆元大關，也改寫歷史新頁。儘管第一季向來為傳統淡季，不過在AI需求不墜，加上台美關稅底定，台灣稅率具有競爭力，有助維持訂單成長動能，仍看好第一季有望繳出淡季不淡的成績。

整體而言，在AI應用需求旺盛、內需穩健下，今年台股企業獲利年增率上看2成，當中科技股仍將是市場資金關注焦點。故在獲利做支撐，搭配後續農曆新年紅包行情，再加上多檔台股主被動ETF新兵即將加入，可為台灣科技股挹注新的資金動能，後市表現可期。因此，若逢短期回檔都是布局中長線成長的良機，建議投資人可採取主動選股並動態調整投組，以靈活掌握個股輪動間的投資契機，或是善用由經理人與投研團隊主動選股操作的主動式台股科技ETF來把握行情。

台股布局核心 掌握AI成長題材支撐科技族群

在產業配置上，基於AI仍是投資主軸，尤其隨著AI應用場景擴散，台灣從晶圓代工、IC設計、伺服器製造到關鍵零組件等供應鏈具備完整佈局，受惠範圍有望持續擴大。此外，從CES展後可觀察到，隨著AI運算進入高速成長周期，市場焦點也從單純的算力提升，擴大關注支撐AI運算擴張的能源與基礎設施供應鏈。因此可留意電力、散熱、高速傳輸三大領域，選股上可著重掌握技術優勢、毛利結構穩定且有AI成長題材支撐的科技族群，以掌握台股成長引擎。

（作者為主動群益科技創新（00992A）經理人）

