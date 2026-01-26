〈財經週報-台股熱點〉AI依靠電力撐腰 電源雙雄火力全開

電源供應器2025年營收與EPS

記者方韋傑／專題報導

AI資料中心能源消耗程度持續提升，隨著輝達釋出新平台Vera Rubin，加上雲端服務供應商（CSP）加大客製化晶片（ASIC）研發力道，電源供應與散熱架構題材持續火熱，帶動電源雙雄股價猛飆，相關二線廠商也緊追在後。

觀察龍頭廠台達電（2308）股價在上週五盤中觸及1,285元新天價，終場收在1,260元，週線連5紅，區間漲幅38.3%；二哥光寶科（2301）上週五收在172元，週線連2紅，區間漲幅7.5%；最新釋出高壓直流（HVDC）的康舒（6282）上週五收在59.5元，週線連4紅，區間漲幅46.19%。

以輝達近年陸續釋出的新品規格來看，該公司更進一步放眼更高電力功耗的機櫃需求，並改善傳統供電在效率、銅材與空間上的限制。隨電力架構升級，單一電力機櫃的電源設計價值可望顯著提升，市場也看好具備伺服器電源與資料中心電力解決方案能力的廠商，將有機會在新架構導入過程中擴大相關營收動能。

供應鏈指出，主流雲端服務供應商目前正評估把800V直流（800VDC、HVDC）電源系統納入下一代AI機櫃設計，因應自研ASIC機櫃以及即將登場的Vera Rubin平台，並朝向能源密度更高的「百萬瓦級（1MW）」規格邁進。品牌廠美超微（Supermicro）、戴爾（Dell）等業者也積極擴大客製化能力，推升電源產品重要性。

AI續熱 液冷散熱躍升資料中心要角

除了電力之外，散熱也成為AI資料中心升級的另一條主線。產業界普遍認為，液冷採用率可望在2026年滲透ASIC平台，而台達電早已搶先佈局液對液（L2L）等多型態的冷卻分配單元（CDU）解決方案，鎖定高密度GPU機櫃需求，光寶科今年也將提升產品出貨力道。市場預期，後續康舒、飛宏（2457）等業者也將聚焦相關路線。

