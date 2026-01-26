〈財經週報-台股熱點〉台美關稅降、缺電議題發酵 重電股來電

重電股2025年營收與EPS

記者林菁樺／專題報導

台美關稅底定、台積電（2330）憂缺電，電力需求題材發酵，重電族群股價來電，龍頭華城（1519）上週不僅重返千金行列，更觸及新天價1,100元；亞力（1514）股價持續勁揚，上週漲幅達到25%；士電（1503）週線漲幅也有14.72%，但重電族群已有短線漲多拉回趨勢，追高要留意。

華城股價大漲49%

華城受惠台電強韌電網計劃、美國電力公司及AI資料中心訂單續增，訂單能見度已看到2028年。且美國缺乏電力基礎建設，台美對等關稅也拍板降至15%，稅率負擔有望減輕，若自這一波起漲從1月9日起算至上週五高點，華城股價已大漲49%，遭證交所列注意股。

請繼續往下閱讀...

華城去年外銷比重已過半，產能不斷擴大，斥資11億元擴建觀音3B廠也在22日正式啟用，投入中型變壓器生產，整體年產能可提升30%。華城更投資25億元同步推進台中廠擴建計畫，預計明年第二季投產超高壓變壓器。華城去年營收244.2億元，年增20.9％，再度改寫歷史新高。華城上週五股價一早攻上1,100元新天價，但股價漲多拉回，終場收1,030元。

至於士電未來三年訂單動能無虞，大型變壓器新廠預計今年第二季投產，年產能將提升3成。士電指出，關稅降低有助縮小與日韓、美國同業的競爭差距，至於美國市場，將依客戶需求彈性評估售後服務、設廠或倉儲等模式。士電上週五股價收在226元，重返200元之上，週成交量爆出8萬張。

亞力持續受惠半導體、資料中心接單暢旺，受到法人追捧，呈現連6買，且本土法人給予「買進」投資評等，上週五股價收在142.5元，單週就大漲25%，漲幅在上市股中排名第九大，成交量更高達20.32萬張。

