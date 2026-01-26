〈財經週報-企業大老闆看2026年〉大老闆看2026年景氣

英業達董事長葉力誠看好今年AI伺服器與雲端解決方案需求可望持續大幅成長，將全力投入AI伺服器設計與製造優化，期許「要讓AI再創巔峰」。（資料照）

台積電董事長魏哲家︰AI需求是真的 將加速在台美擴產

華碩董事長施崇棠表示，有幸見證AI領航第四次工業革命的風生水起，未來將會產生很多人工腦，這是科技產業史無前例的典範轉移。（資料照）

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家指出，AI應用帶動半導體產業持續旺盛，預估台積電2026年將又是強勁成長的一年，會持續超越產業表現，以美元計營收估年增近30%，預期AI加速器是挹注營收成長的引擎。

廣達董事長林百里表示，未來1至3年不僅是營運的高度成長期，更將邁入全面「爆發期」。（資料照）

魏哲家表示，晶圓代工產業在2026年將成長14%，主要受到強勁的AI相關需求所帶動；台積電在先進製程、特殊技術與先進封裝技術的強勁需求下，有信心能持續超越產業成長，預期2026年將會是台積電另一個強勁成長的年份。台積電去年營收達1,220億美元、年增35.9%，以此推估，今年營收將上看1,580億美元以上。

台積電加速在台灣與美國擴產，今年資本支出規劃達520至560億美元新高，其中，70%-80%投入先進製程。針對AI是否會泡沫化，魏哲家說，AI是真的，正開始成長，且逐步如融入人們日常生活中，過去幾個月，他親自與客戶、客戶的客戶深入交流，對未來需求更加確定，因此，將擴大產能投資，以支持客戶未來的成長。（記者洪友芳）

華碩董事長施崇棠︰AI帶來史無前例典範轉移

展望新的一年，電腦大廠華碩（2357）董事長施崇棠表示，有幸見證AI領航第四次工業革命的風生水起，未來將會產生很多artificial brain（人工腦），這是科技產業史無前例的典範轉移，華碩採取All-in on AI（梭哈AI），終極目的在於使AI無所不在，人人可用，AI伺服器部門去年成長優於預期，該部門營收提早突破千億元大關，看好今年營運可再上層樓。

施崇棠指出，企業導入AI的終極目的不是節省人力，而是把人從重複性工作解放出來，投入設計、決策與創新，基礎技能與工作流程未來將自動化，應培養跨領域理解、系統思考、創造價值，以及把技術轉成解決方案的能力，利用AI協作。

至於關稅議題，施崇棠認為，關稅造成全球供應鏈不確定性，華碩一直進行彈性製造的全球布局，川普政策難以預期，因此對廠商來說最重要的是持續提升供應鏈的競爭力和韌性。（記者卓怡君）

廣達董事長林百里︰未來3年AI將邁入全面爆發期

電子大廠廣達（2382）董事長林百里表示，公司已完成AI伺服器從氣冷架構轉向水冷超級電腦的關鍵轉型，並站上極具優勢的位置，未來1至3年不僅是營運的高度成長期，更將邁入全面「爆發期」。

林百里認為，去年是「把超級電腦做起來」的一年，今年則是「好好用」的一年，接下來將是AI模型與算力結合、應用全面爆發的時點。廣達憑藉超前研發、精準行銷與深厚製造底蘊，已在AI產業鏈中占據有利位置，未來數年將持續掌握成長機會。

林百里強調廣達最大的優勢來自團隊文化，員工「做的比說的多」、自動自發的精神，是公司面對快速變動環境仍能持續突破的重要關鍵。隨著AI產業正式進入爆發期，期許廣達在新的一年能「一馬當先」，延續成長動能，再創佳績。（記者方韋傑）

英業達董事長葉力誠︰今年要再創AI巔峰

伺服器主板龍頭廠英業達（2356）董事長葉力誠看好今年AI伺服器與雲端解決方案需求可望持續大幅成長，成為推動公司營收的重要引擎，集團將全力投入AI伺服器設計與製造優化，期許「要讓AI再創巔峰」。

葉力誠認為，英業達在AI浪潮中持續布局並取得進展，展望2026年，AI仍是英業達最重要的成長動能，預期AI伺服器與雲端解決方案需求繼續走強，為掌握市場機會，英業達將加速推動AI伺服器設計與製造流程的優化，透過供應鏈技術整合提升交付效率與產品競爭力。

同時，葉力誠強調，公司將不斷深化雲端客戶的合作廣度與深度，在全球供應鏈快速變動與市場需求升溫的環境下，以更緊密的協作模式提升整體應變能力，穩定支援客戶出貨與專案推進。（記者方韋傑）

南亞科總經理李培瑛︰記憶體缺貨紅利 今年將是不錯的一年

DRAM廠南亞科（2408）總經理李培瑛表示，AI驅動高頻寬記憶體（HBM）與傳統DRAM需求顯著上升，今年及明年上半年，預估DRAM新產能增加有限，市場仍持續呈現供不應求的市況，價格可望續漲，但相較去年第四季，因基期墊高，目前看第一季價格為小幅上漲，多種產品也將持續缺貨，缺貨的產品以DDR4、低功耗DDR4最為明顯，南亞科今年將是不錯的一年。

李培瑛指出，南亞科2026年資本支出預計約500億元，創歷史新高，尚待董事會決議核准，新廠將於2027年裝機，規劃月產能2萬片，2028年上半年產出，產品涵蓋DDR4、DDR5及低功耗DDR5、客製化產品。

至於美國直接從南亞科進口的DRAM極少，約僅佔營收比重2%，針對美國商務部喊出，不在美國本土生產的記憶體廠商將面臨100%的關稅。李培瑛表示，目前南亞科沒有赴美設廠的計畫，因公司直接銷售美國的占比不大，但在增加中，未來才會審慎評估。（記者洪友芳）

王品集團董事長陳正輝︰迎餐飲變數 維持汰弱留強機制

連鎖餐飲龍頭王品（2727）集團董事長陳正輝表示，餐飲業經營雖然充滿變數，但台灣餐飲業市場達上兆規模，且台灣餐飲業「試錯成本低」，店開錯了頂多認賠一、二千萬元，但開對了，帶進的營收是投入成本的好幾倍。

他並指出，王品在台灣整體餐飲市場市占率不到2%，將維持「汰弱留強」機制，「弱」的品牌經過調整，若連續3個月虧損即列入觀察，半年未改善便認賠退場，將資源集中於最強，可以滲透性開店的品類，今年台灣市場仍將維持穩健成長。

至於中國餐飲市場在新冠肺炎疫情過後，消費大幅降級，王品也重新調整訂價策略，客單價下調至過去的約7折，這招在消費降級的中國市場非常有用，直言王品已挺過中國餐飲非常競爭、非常困難的那個時刻。

至於美國市場雖然很多餐飲同業已前往拓展，但考量美國開餐廳的投資成本高、管理成本也高，「開不快」，現階段不會放在集團拓點的優先順序。（記者楊雅民）

特力集團總裁何湯雄︰AI之外的產業 其實都不好

居家產業領導品牌特力（2908）集團總裁何湯雄認為，台灣火車頭產業房地產目前景氣還繼續低迷，今年台灣，甚至全球景氣都不會好，直言台灣高科技產業是世界一流的，但只有那些AI、半導體產業好，AI之外的產業其實都不好。

他說，歐洲也很慘，景氣仍然低迷，美國雖然多收了很多關稅，美國總統川普可能會回饋一點給老百姓，但今年景氣也好不到哪裏去，中國市場更低迷。

他說，特力集團貿易事業去年上半年受到美國對等關稅不確性因素影響，都沒辦法出貨，今年只要川普不要再亂說話，美國市場的貿易事業會很好；東南亞市場雖然很難搞，但會成長很快。

特力以前是單純的供應商，去年因為中小型供應商受到美國對等關稅衝擊很大，呈現「比命長」的狀態，甚至考慮出售，特力也出手投資中小型供應商，增強全球採購力，今年從東南亞出貨至美國的業績將維持兩位數的成長力道。（記者楊雅民）

智邦總經理李訓德︰市場在哪裡 就要往哪裡去

白牌交換器大廠智邦（2345）總經理李訓德認為，2026年在客戶需求持續熱絡，以及新客戶加入、新產能開出下，營運仍可望維持成長表現，但也須面臨產能、人才與關鍵零組件短缺的挑戰，整體而言，對2026年「樂觀但審慎」。

李訓德說，2026年將是網通技術的關鍵交替年，主力產品將由400G逐步轉向800G規格，而更高速的1.6T規格則需視未來技術需求而定。雖然去年下半年以來，記憶體DDR4供給吃緊，但公司一直對相關零組件供給有所掌握，影響會在可控範圍內。

李訓德表示，由於政治因素、零組件短缺、電力限制與場地限制，全球化佈局將成為未來幾年最重要的課題，智邦策略是「市場在哪裡，就要往哪裡去」，且要「卓越執行」，全力滿足客戶需求。（記者王憶紅）

陽明董事長蔡豐明︰新船交付 續拚年年獲利

陽明海運（2609）董事長蔡豐明表示，2025年在關稅衝擊下，陽明仍然繳出獲利成績單，為連續5年獲利，2026年因全球市場變化、政策風險難以掌握，仍具挑戰性，但陽明隨著5艘新船交付、運能增加，對2026年審慎樂觀，要力拚「年年獲利」。

蔡豐明表示，2026年是相當挑戰的一年，主要是美國對等關稅持續推動，加上地緣政治、供應鏈干擾等問題，運價波動變化大，而美國線、歐洲線運價的起伏，會直接影響營運表現，亞洲線則相較同業的覆蓋率，仍有進步空間，因此除會加強亞洲市場的布局，也會提升自有櫃比例、拓展重要碼頭資源、擴充業務量能與市占率，再加上優先強調航行安全、提升船員培訓與加速數位轉型，持續提升競爭力。（記者王憶紅）

