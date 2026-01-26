〈財經週報-時事求是〉看大老闆談景氣

上市櫃公司老闆景氣談話，多少還是可以嗅出「產業氣氛溫度計」，但是不能只聽老闆「說了什麼」，卻不看公司「做了什麼」。（中央社資料照）

■魏錫賓

上市櫃公司老闆對所處的產業熟悉，又掌握公司的訂單脈動，理所當然的是「最懂景氣的人」；然而，他們的公開發言雖不會都錯，卻也不一定完全準確。除了多數老闆會有所保留外，也受限於公開發言頻率不高，以及大環境的變化往往比個別產業榮枯或公司業績良窳更難掌控。

企業主當然不缺乏專業，可是要同時對投資人、客戶、員工及銀行等利害相關群體負責，發言的內容難免受到拘束；除了已形成趨勢的大眾話題，諸如AI的發展外，最安全的選擇，往往是溫和、向中間靠攏，諸如「不確定性高」、「審慎樂觀」、「最壞情況已過」等的評論，一向都相當常見。

請繼續往下閱讀...

企業主沒有機會常常與大眾溝通，而法說會、股東會等次數都相當有限，這也成為他們必須保守的理由。外在環境變化迅速、激烈，轉眼間可能就出現轉折，譬如只不過兩年多前，低迷的記憶體市場，逼著大廠全球裁員，如今產能全開卻不夠用，大家追著記憶體跑。在景氣反轉時，大老闆不可能隨時跑出來糾正過去的說詞，因此，話常不能講得太滿。

另外，在現實環境下，大老闆公開發言前，企業可能已做了相應於業績變化的準備，因此很容易令人有時間落差或錯判情勢的印象。在營收下降初期，對外說法可能會是「不看壞」、「明年會更好」，但有些公司已悄悄延後擴產計畫、提高現金水位，甚至裁減人力；而在接單回溫階段，企業往往先恢復加班、增加資本支出，可是老闆對外卻仍必須維持「保守看待」、「才到低點」的態度。

大老闆談自己公司的展望，已經無法太「精確」了，評論未來的整體經濟，更有模糊的誘因。他們雖然瞭解自己公司的「景氣」，或者「產業前景」，但在經濟出現結構分化時，身在商業戰場中的老闆們的感受，往往比我們更強烈、更為片面。近幾年AI帶動的半導體產業表現，就與傳產有兩極走勢，若將其中任何一方的判斷當做整體的訊號，難免出現誤差。

企業主對未來景氣的看法，是非常重要的投資參考指標，可是他們對「景氣好壞」的定義，可能與整體市場的評價邏輯不相同。大老闆的說法必須搭配關鍵數據交叉驗證，包括：整體與個別公司的營收、獲利、出口與接單年增率、庫存變化、資本支出計畫、毛利率等，才能看出更完整的經濟面貌。

上市櫃老闆的景氣談話，多少還是可以嗅出方向，即使不能當做「指南針」，至少能當做「產業氣氛溫度計」；當然，若投資人期待從這些發言中得到精準的景氣轉折點，還需要更多的佐證與判斷，至少不能只聽老闆「說了什麼」，卻不看公司「做了什麼」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法