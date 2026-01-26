〈財經週報-企業大老闆看2026年〉大老闆看2026年景氣 AI供應鏈續熱 傳產很冷

產業老闆對2026年景氣看法

記者王憶紅／專題報導

2025年在美國總統川普對等關稅大刀一揮下，全球經濟景氣、貿易往來風雲變色，再加上地緣政治不安等利空，可說是驚心動魄的一年。展望2026年，雖然美國對等關稅持續、地緣政治也在，但在各界已有經驗下，衝擊性似乎已不若去年，台灣科技大老看好AI持續發展，抱持樂觀的看法；傳產大老則認為除AI外，其他都不好，今年相當具有挑戰性。因此2026年恐還是AI熱、傳產冷的一年。

進入2026年，在企業舉辦法人說明會、尾牙下，多位台灣企業大老闆為今年景氣把脈，提出對今年經濟景氣、公司展望的最新看法。

請繼續往下閱讀...

AI逐步融入日常生活 並非短期題材

AI浪潮來襲，科技業大老對於今年寄予厚望。台積電（2330）董事長魏哲家直言，特別確認過客戶的財務實力，「他們非常有錢（Very rich），聽起來比台積電更好」，且經過實地訪查與多方確認後，AI已逐步融入日常生活，並非短期題材，而是一股長期延續的「AI超級趨勢（Megatrend）」。華碩（2357）董事長施崇棠更表示，AI是第四次工業革命，未來將會產生很多artificial brain（人工腦），這是科技產業史無前例的典範轉移。

電子大廠廣達（2382）董事長林百里、英業達（2356）董事長葉力誠咸認為，在憑藉超前研發下，已在AI產業鏈中占據有利位置，AI不僅是今年重要的成長動能，也要掌握未來數年持續成長機會。

房產續低迷 高科技產業高漲

傳產企業的特力（2908）集團總裁何湯雄表示，房地產業現在還繼續低迷，今年台灣，甚至全球景氣都不會好，直言台灣高科技產業是世界一流的，但只有那些AI、半導體產業好，AI之外的產業其實都不好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法