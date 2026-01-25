台美關稅談判底定後接力》台美經濟夥伴對話EPPD登場 經長率團赴美主談

台美關稅談判十六日達成協議，，台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」將於廿六、廿七日在華府登場，經濟部長龔明鑫廿二日率團赴美，EPPD將聚焦供應鏈合作，，也將觸及雙方後續合作布局。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美關稅談判十六日達成協議，據傳，農曆年前可望簽署台美對等貿易協定（ART），而雙方經貿互動也持續推進，台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」將於廿六、廿七日在華府登場，經濟部長龔明鑫廿二日率團赴美，據悉，EPPD將聚焦供應鏈合作，正值台美關稅談判底定之際，也將觸及雙方後續合作布局。

農曆年前可望簽署台美對等貿易協定

EPPD為美國總統川普第一任期創立的台美雙邊經濟對話機制，雙方於二〇二四年續約，同意再延長五年，此次會議是續約後首次召開，也是川普第二任期首度舉行，由國務院主管經濟事務次卿海爾伯格主談，而我方則由龔明鑫率隊，隨行成員包括數發部次長侯宜秀與外交部次長陳明祺等人。

此是台美關稅底定後，雙方首次大型交流，預計藉此平台討論如何具體落實台美貿易協定及投資合作備忘錄。據了解，會議除聚焦供應鏈合作、產業聚落、雙向投資布局等議題，也期盼與美方及友盟第三國在5G及海底電纜等數位基礎建設上攜手合作。

台灣願積極參與矽和平倡議多邊架構

值得注意的是，美國國務院上月十二日舉辦「矽和平峰會（Pax Silica Summit）」，英國、日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國等國代表簽署「矽和平宣言」，正式啟動「矽和平」倡議，台灣雖未加入此多邊架構，我方預計也將在EPPD表達願意積極參與。

EPPD結束後，龔明鑫廿八日將在華府智庫大西洋理事會戰略與安全中心的印太安全倡議發表演講，據指出，印太安全已不是傳統軍事的思維，而川普政府對經濟安全非常重視，尤其是供應鏈韌性、美中科技競爭、非紅供應鏈和AI競爭上，龔明鑫將就台灣在印太經濟安全中可以扮演的積極角色，提出相關意見。

