台美關稅拍板》楊金龍︰4大理由 新台幣匯率仍可控

〔記者陳梅英／台北報導〕台美關稅貿易協議規劃台灣對美直接投資二五〇〇億美元，政府並透過信用保證機制，支持金融機構提供最高二五〇〇億美元的企業授信額度，引發外界對新台幣匯率可能大幅貶值的疑慮。中央銀行總裁楊金龍二十六日將於立法院財委會專案報告，提出四大理由說明，強調台美關稅協議對新台幣匯率的影響仍在可控範圍內。

規劃對美投資2500億美元及2500億美元信保

楊金龍在最新報告中指出，此次規劃赴美投資的多為科技大廠，尤其與半導體及伺服器相關產業，近年對美國商品出口大幅成長，具備充沛的外幣流動性；二〇二五年台灣對美商品貿易順差達一五〇一億美元，較二〇二四年增加八五四億美元、年增率高達一三二％。其中，資通與視聽產品對美出超達一四九七億美元，幾乎貢獻主要順差來源。

楊金龍表示，長期以來大型出口商累積龐大外匯資產，可直接動用自有美元資金進行赴美投資，未必需要在國內結購美元匯出，有助降低對匯市的直接衝擊。

台美協議分階段執行 緩和短期匯差

其次，若廠商因赴美投資產生融資需求，由於未來營收以美元計價，可透過發行美元債或向銀行取得美元融資，再以美元收入償還，形成自然避險機制，對新台幣匯市影響有限。第三，此次台美貿易協議預計將在數年內分階段執行，可分散企業對美元需求，進一步緩和短期匯率壓力。

報告最後，楊金龍強調，央行有能力維持新台幣匯率雙向動態穩定。他指出，台灣長期存在顯著超額儲蓄，二〇二五年預估達五．四二兆元新台幣，足以支應企業國內外投資需求；同時對外貿易長期順差，國際收支健全、外債水準極低。

截至二〇二四年底，台灣淨國際投資部位（NIIP）約一．五六兆美元；二〇二五年十二月底外匯存底約六〇二五億美元；民間部門存放在國內銀行的外匯存款約三〇一一億美元，其中約八成是美元資產，顯示國內外幣資金供給以及流動性相當充裕。

