新製程彎道翻車 英特爾、三星良率難追台積

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國總統川普承諾注資近九十億美元以來，英特爾股價不到五個月飆漲一二〇％，而在18A製程良率未達標及黯淡財測出爐後，該公司股價二十三日暴跌十七％、市值蒸發逾四六〇億美元，這顯示總統的信任票不足以挽救英特爾的困境，美國晶片製造的復甦面臨現實考驗。

英特爾Q1財測黯淡 股價暴跌17％

華爾街日報報導，投資人希望從財測上看到英特爾嚴重虧損的代工業務已取得長足改善，或從AI熱潮獲利的證據，卻發現英特爾的困境一覽無遺。

英特爾下一代製程14A仍沒有客戶，英特爾面臨先有雞或先有蛋的兩難：在有客戶之前，英特爾暫緩投資新廠，而這又推遲開發進度。與此同時，最大競爭對手台積電卻投入大量資金在美國建新廠。

英特爾沒有成功推出適用先進運算的晶片，因此未能在AI革命分得一杯羹，為了減少虧損，該公司汰除生產舊款資料中心CPU（中央處理器）的設備，結果去年下半年，OpenAI、亞馬遜雲端服務與Google因生成式AI模型而需部署更多CPU，數千筆CPU訂單湧入英特爾，但因停產，英特爾只能以庫存應急，無法滿足需求，英特爾進退失據、錯失良機。

英特爾的18A製程已開始出貨，預期今年下半年或明年上半年才能確認是否爭取到主要外部客戶。RBC資本市場分析師認為，14A帶來有意義營收可能要到二〇二八年底。

美投行估英特爾18A良率60％ 三星2奈米良率低於40％

另外，根據美國投資銀行KeyBank推估，英特爾18A良率已提升至六十％以上，台積電二奈米製程良率約為八十％，至於三星二奈米良率則低於四十％。

三星：毫無根據的傳言與臆測

美國科技媒體網站WccFtech對此質疑說，如果三星二奈米良率低於四十％，不太可能與特斯拉達成數十億美元的合作關係，也不太可能取得訂單。三星去年九月宣布量產Exynos 2600手機晶片，採二奈米製程，預估良率就有五十％。三星對此回應，「不評論毫無根據的傳言與臆測」。

