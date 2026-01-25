新生兒人數雪崩》4成政府負擔 國民年金撥補壓力大增

2025年新生兒快跌破十萬人大關，開辦僅17年的國民年金保險，預估2034年將收不抵支、2050年基金見底。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕不只勞保！開辦僅十七年的國民年金保險，預估二〇三四年將收不抵支、二〇五〇年基金見底。因國保財務精算也採「開放團體模型」，評估未來四十年的新進人員，因二〇二五年新生兒快跌破十萬人大關，這群小孩將在二十五年後（二〇五〇年）符合納保資格，當人數大減，保費收入總額現值（PVFS）也將縮減，國保收支勢必加速惡化，而政府負擔四成以上保費，未來撥補壓力也將大增。

國民年金於二〇〇八年十月一日起實施，將沒有參與軍保、公教保、勞保、農保等二十五歲以上、未滿六十五歲國民全部納保，國人只要退出勞保等各項社會保險，就自動被納保；國保被保險人估約二九〇萬餘人。

目前實收費率10.5％ 最適費率逾17％

國民年金面臨與勞保相同困境，都是少子女化。根據最新一一二年精算報告，潛藏負債已達一兆二九二八億元，較前一次報告大增八八六億元；調整保險費率能達到改善財務缺口效果，但因費率法定上限十二％仍低於最適保險費率，預估二〇四九至二〇五二年時，將發生用罄危機。

新生兒銳減直接導致未來「新進人口數」下降。報告推估，若新進人口數持續遞減（情境三），最適保險費率將從十六．一％提高至十七．〇三％。而國保目前實收費率僅十．五％，屬於「不足額提撥」，當新生兒雪崩，代表未來分擔近一．三兆元精算負債的人數變少，留在制度內的年輕世代必須負擔更高的費率才能支應前人的給付義務。

政府目前需負擔約四成以上（中低收入者更高）的保費，並支應年金差額金；最新一次精算，若要維持基金未來四十年財務平衡，政府每年需額外定額撥補約二八〇億元，面對人口結構的不可逆變化，政府撥補壓力只會更大。

