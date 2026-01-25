新生兒人數雪崩》納稅人數大減 軍公教退撫基金越扛越重

軍職人員仍維持新進人員加入現有基金，受到新生兒斷崖影響恐較大；而公教人員舊制退撫基金改為「封閉團體」後，雖受少子化衝擊小，但財務缺口壓力龐大，加上藍白強硬推動反年改，政府撥補壓力更重。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據二〇二五年中揭露的最新《退撫基金第九次精算報告書》，軍職人員退撫基金財務狀況最穩健，未來五十年內累積餘額皆維持正數，但軍職人員仍維持新進人員加入現有基金，受到新生兒斷崖影響恐較大；而公教人員舊制退撫基金改為「封閉團體」後，雖受少子化衝擊小，但財務缺口壓力龐大，加上藍白強硬推動反年改，政府撥補壓力更重，當新生兒加速減少，分攤到每個納稅人、負擔就更重。

自二〇二三年七月起，新進公教人員改採「個人專戶制」，不再參加現有退撫基金，舊制退撫基金不再有新血加入繳費，精算上轉為「封閉團體」；軍職人員仍維持「開放團體」，新進人員持續加入現有基金並繳費，在精算評估時仍會考量未來五十年的新進人口。

當二〇二五年新生兒數跌幅超過預期，就算軍職退撫財務狀況最穩健，一旦新進人數不如預期，軍職基金「未來服務成本（指為了支付參加人員未來服務年資所產生的退撫給付，現在所需提撥的成本現值）」與「繳費收入」將同步下降，導致基金更依賴政府撥補或投資收益。

另最新精算顯示，在不撥補情況下，公務人員基金預估二〇四五年用罄，教育人員基金二〇四二年用罄；政府依據《退撫法》必須撥補財務缺口，若要確保三十年不用罄，公務人員每年約需撥補二二四億元、教育人員約二七四億元。

領錢的人多 繳稅補貼的人少

二〇二五年新生兒僅剩十萬出頭，剛好是二〇四五到二〇六一年退撫基金缺口最嚴峻時期的主要納稅人口；「領錢的人多、繳稅補貼的人少」，政府屆時編列撥補預算的難度將大增，甚至可能引發世代對抗、被迫「再度年改」。

