新生兒人數雪崩 勞保年金財務警報響

內政部公布人口統計速報，2025年新生兒人數創統計以來新低，勞保年金財務壓力警報大響，未來勢將面臨保費收入減少、平衡費率壓力上升及潛藏負債擴大等三大衝擊。（中央社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕內政部公布人口統計速報，二〇二五年出生人口僅剩十萬七八一二人、年大減逾二成，且創下有統計以來最低紀錄，也遠低於國發會中推估的十三萬人，勞保年金財務壓力警報大響，未來勢將面臨保費收入減少、平衡費率壓力上升及潛藏負債擴大等三大衝擊。

面臨3大衝擊 保費收入減、平衡費率壓力上升、潛藏負債擴大

勞保精算報告採取「開放團體模型」，其中未來五十年勞保投保人口推估，是依據國發會人口推估報告（二〇二四年至二〇七〇年）為基礎，當二〇二五年實際新生兒僅剩約十萬人，遠較中推估約十三萬人來得低，代表未來約二十年後進入勞動市場的新加保人數將同步銳減。

2025年出生人口僅剩10萬7812人 創統計新低

依據勞保一一三年度最新精算報告，自二〇一七年起勞保已處於「收不抵支」狀態，雖然透過逐年調高外國籍投保人數，來補足因少子女化而加速減少的工作年齡人口，投保人數低於給付人數的「死亡交叉」延後五年；但當新生兒數減少速度超過預期，不僅「死亡交叉」又將加速，且投保薪資總額（PVFS）現值下降，導致保費收入成長動能消失，進而加快基金用罄速度。

另因平衡費率（維持勞保收支平衡所需的理論費率）計算分母是「未來涵蓋薪資現值總額」，最新精算顯示，不攤提過去負債的平衡費率為十七．一九％，若含攤提過去負債更高達三十一．四二％，但二〇二五年實收費率僅十一．五％；當新生兒斷崖下墜，未來勞工總數下降、分母縮小，平衡費率勢必再調高才能維持同樣給付水平，將加大未來世代的提撥負擔。

一一三年精算報告也顯示，勞保精算負債已達十四．一兆元，扣除基金資產後的未提存精算負債（即潛藏負債）達十三．二元兆元（到二〇二五年中達十三．五六兆元）。勞保財務缺口主因是實收費率遠低於平衡費率，當新生兒斷崖減少，代表未來分擔負債的人數也變少，每位年輕勞工平均需背負的潛藏債務將更沉重。

近年因政府撥補與投資收益佳，勞保破產時間延後三年，但這是建立在之前的人口推估基礎；當二〇二五年新生兒大降，代表長期的人口紅利消失更快，報告原預估五十年後累積虧損達一二四兆元，將更難以透過增加保費來填補。

