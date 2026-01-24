美商務部長警告加拿大 「期待中國很愚蠢」

美國商務部長盧特尼克出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，公開警告加拿大「期待中國很愚蠢」 。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克，對於近日加拿大總理卡尼強化與中國貿易關係的行動斥之為「政治噪音」，盧特尼克並警告，加國此舉恐影響今年北美貿易協定修訂版的談判。

中加協議恐影響美加墨貿易談判

彭博報導，出席瑞士達沃斯世界經濟論壇的盧特尼克受訪表示，「你以為中國將開放他們的經濟，接受加拿大的出口嗎？這是我見過最愚蠢的事」。

卡尼上週與中國國家主席習近平達成協議，加國將為中國電動車與汽車投資敞開大門，以換取中國降低加拿大油菜籽關稅，他說，中國是比美國「更可預測」的貿易夥伴。

對於卡尼對習近平示好，盧特尼克說，「我們應該將此僅看作是一名總理脫口而出的政治噪音；我不認為這會是真的，因為他忽略了加拿大的經濟，以及與規模三十兆美元的美國商業上的往來」。

他指出，加拿大擁有可進入美國市場的「全球第二佳協議」，僅次於墨西哥。他警告說，加拿大向中國傾斜，可能在美加墨貿易協議（USMCA）的修訂談判中成為一個議題；USMCA的重新談判可能在今年夏末或中旬展開。

加拿大財政部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）表示，七國集團（G7）每個成員國正制定自己的中國戰略政策，加拿大也不例外，「我們將繼續與我們的美國夥伴攜手合作，與此同時，加拿大人已了解到多元化重要性，我們必須更有韌性」。

墨西哥總統薛恩鮑姆則表示，儘管卡尼與美國總統川普近期出現爭端，但墨國將致力維護美加墨貿易協定。墨國經濟部長艾布拉德即將前往華府展開貿易談判，她也將試圖與卡尼對話。

