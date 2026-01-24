內資散戶撐台股 融資餘額18年新高

台股2025年登上「二萬九」封關、締造多項紀錄，央行公布12月國內金融概況，推升台股創高的最大功臣並非外資、而是自然人與本國法人。（中央社）

台股創高 內外資不同調

〔記者陳梅英／台北報導〕台股二〇二五年登上「二萬九」封關、締造多項紀錄，中央銀行昨日公布去年十二月國內金融情況，諸多數據顯示，推升台股創高的最大功臣並非外資、而是自然人與本國法人；外資反而在指數衝高過程中，出現明顯獲利了結與調節動作。

12月證券劃撥存款餘額回升至3.6兆

央行統計，去年十二月股價平均指數攀升至二萬八〇七〇點，刷新歷史紀錄。象徵散戶動能的證券劃撥存款餘額同步回升至三兆六八五二億元，單月大增七八五億元；融資餘額更衝上四五七〇億元，創二〇〇七年十二月以來新高。

自然人占股市交易比重升至五十三．四％，本國法人比重也提高至十三％。相較之下，僑外法人十二月交易占比從三十七．六％大幅降至三十三．五％。

央行官員指出，證券劃撥餘額增加，代表投入股市交易的資金明顯升溫；而融資餘額在去年四月時一度縮至三〇〇〇億元以下，半年內快速攀升，顯示散戶對股市前景轉趨樂觀，並積極運用財務槓桿操作。

12月外國人台幣存款餘額 22年新低

外國人新台幣存款餘額在去年十二月降至一三九二億元，創二〇〇三年八月以來新低。金管會統計也顯示，外資去年十二月本金匯入四十四億美元，全年累計匯入三六八．四八億美元，創歷史次高。但外資十二月卻賣超台股七九五．三四億元，為二〇二一年以來同期第二大賣超紀錄；去年累計賣超台股達四七四四．三五億元。

官員解讀，外資未必看壞台股，但確實是在逢高獲利了結。在外資調節之下，台股仍能持續創高，顯示本國法人與自然人具有相當強勁的承接力道，成為推升指數的關鍵力量。

央行統計去年全年平均M1B及M2年增率分別為三．五六％及四．五四％。官員指出，M2年增率下滑主因為資金淨匯出，不過整體來看，國內資金水位仍屬充裕。

