卓揆：台美貿易協定 盼近期有進展

行政院長卓榮泰昨赴巨鎧精密工業公司參訪。（記者王姝琇攝）

〔記者劉婉君、王姝琇／台南報導〕台灣成功爭取到美國對等關稅十五％且不疊加MFN，行政院長卓榮泰昨到台南參訪錸恩帕斯科技公司、巨鎧精密工業並出席汽車產業座談會。卓榮泰強調，目前與美國已簽署投資合作備忘錄，後端還有百工百業的貿易協定待簽訂，希望在近期兩、三週內有比較明確的進展，「台美談判尚未完成，同志仍須努力」。

行政院長卓榮泰（中）在錸恩帕斯董事長陳俊尹（左）陪同下進行參訪。（記者劉婉君攝）

台美談判尚未完成 仍須努力

行政院長卓榮泰出席台南市汽車產業座談會。（記者王姝琇攝）

錸恩帕斯專注於半導體製程管路設計和配管工程管理服務，以及半導體設備相關零組件銷售及製作，是台積電供應鏈廠商之一。

參訪台南精密工業 與汽車產業座談傾聽需求

卓榮泰表示，已與美方談定了第一階段的投資備忘錄，後續還有貿易協定要處理，個別產業都有不同的問題，因此，總統、行政院本週開始全面與產業界溝通及座談，了解產業界還有哪些需要政府多著力？讓接下來貿易協定簽訂後，可以更快速地把已經擬定的產業支持特別預算，全面、有效地實施下去。對產業支持無論是對出口增加國際市場開發，或對國內產業的轉型、升級、研發，甚至更多金融支持，都會極力、及時做到位。

卓榮泰說，全球高科技領域若缺了台灣這一塊，要形成很周延的產業鏈都很困難，世界看好台灣、台灣也成為世界上關鍵的力量，未來十年台灣依然會是世界最重要、最核心的半導體生產國，關鍵性地位不會改變。

卓榮泰參訪巨鎧精密工業的車燈製造、出席汽車產業座談會時說，產業支持預算增加到九百三十億元，無論是從金融支持貸款協助、協助中小微企業拓展更多元的國際市場，雙重轉型升級搭配政府提出特別預算，從財稅上的行政成本降低、勞工安定就業等多方協助，產業才能發展起來。

