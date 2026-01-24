矽島發威 2025年工業生產雙破紀錄

I需求太強，經濟部昨公布最新工業生產指數，二〇二五年工業、製造業指數雙創歷年新高，今年淡季很可能都不淡。圖為去年九月台北國際半導體展人潮洶湧。（歐新社）

AI浪潮強勢驅動 2026年淡季不淡

〔記者林菁樺／台北報導〕AI（人工智慧）需求太強、台灣矽島發威！經濟部統計處昨公布最新工業生產指數，二〇二五年工業、製造業指數雙創歷年新高，未來淡季很可能都不淡！另一個好消息是，製造業中的傳統產業也出現改善趨勢，統計處樂觀預期，在台美關稅底定後，傳產業將撥雲見日。

去年12月工業、製造業指數連22紅 雙創新高

二〇二五年十二月工業生產指數一三一．七六、製造業指數一三三．九四，不僅連續第二十二個月成長，且雙創新高紀錄。

電腦電子光學、電子零組件 兩大經濟引擎

統計處副處長陳玉芳分析，因AI浪潮強勢驅動，製造業主要業別當中「電腦、電子產品及光學製品業」與「電子零組件業」顯著增長，是二大經濟引擎，貢獻製造業指數二〇二五年增幅達十七．八七％，創二〇一一年來最大增幅；而電腦、電子產品及光學製品業年增幅高達五十六．四三％，連續三十個月正成長，更是歷年最大增幅。

好消息是製造業中的傳產業也改善。機械設備因來自半導體生產設備、科技業擴廠需求拉抬，年增一．六％，由負轉正，但基本金屬、化學材料與汽車及零件業，因全球需求疲弱、中國產能過剩，呈現年減二．九％到八．〇八％不等。

台美關稅底定後 傳產撥雲見日

陳玉芳指出，製造業兩極化現象有改善，將十一月、十二月的電腦電子及光學製品業與電子零組件業二大產業扣除後，年減幅度由二．五四％收斂到年減〇．三八％，減幅有縮小，且關稅不疊加也有助傳產在國際競爭，只是傳產業改善仍要看中國低價競爭、產能過剩等外部因素有無緩解。

統計處預估，二〇二六年一月製造業指數落在一三〇．六九到一三四．六九，年增幅度最高達三十九．七％；陳玉芳認為，雖有今年與去年的年節因素影響，但因AI浪潮帶動整體強勁成長，呈現淡季不淡，AI發展延續，二〇二六年很可能會是淡季不明顯。

