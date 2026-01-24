追趕台積電無望 英特爾坦言：18A良率未達標

英特爾執行長陳立武二十二日發表財測坦言，18A製程良率未達標，難以完成訂單，需要時間與決心才能翻轉英特爾的困局。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕英特爾執行長陳立武二十二日發表財測坦言，英特爾面臨良率低（指最新的18A製程）的問題，使其難以完成訂單；他說，需要「時間與決心」才能翻轉英特爾的局面。英特爾當日盤後股價一度重挫十三％。

Q1財測失色 盤後崩跌13％

彭博報導，英特爾第一季營收與獲利預期皆低於華爾街的預測；生產環節的問題阻礙了英特爾的復興，陳立武說，「我們正處於一個多年才能完成的旅途」。

執行長陳立武坦言良率與產能不足 14A製程投資暫緩

陳立武指出，需求相當強勁，英特爾正努力解決製造上的問題；去年第四季英特爾已消耗掉大部分的庫存，但「我們的良率與製造沒有提升到我的標準，我們必須改善這一點」。

英特爾財務長辛斯納指出，要到今年第一季結束才能增加供應，尤其是獲利豐厚的伺服器電腦晶片。他說，今年新廠與新設備的支出將類似去年，顯示英特爾近年削減預算的努力將轉變，但新設備帶來的產能提升要到二〇二七年才能實現。

辛斯納指出，英特爾已暫停大規模投資下一代14A製程，以等待主要客戶。陳立武則透露，目前有兩名客戶正對14A技術細節進行評估，預料今年下半年可以明朗。

去年八月，美國政府投資英特爾，帶動輝達與微軟也大筆投資後，英特爾股價飆漲，去年漲幅高達八十四％，今年以來仍高居費城半導體指數表現最佳個股。Wedbush證券分析師布萊森說，「市場對英特爾可能出現轉機高度樂觀，但現在傳來良率難題，這不是好的開始」。

英特爾第一季營收預期達一一七億至一二七億美元，該區間中間值低於分析師預估的一二六億美元。該公司預期每股盈餘（EPS）將達損益平衡，華爾街則預測八美分。

去年第四季英特爾營收年減四．一％至一三七億美元，EPS為〇．一五美分，彭博彙編的數據預測為一三四億美元、〇．九美分。經調整後，去年第四季毛利率為三十七．九％，預期本季縮減至三十四．五％，英特爾鼎盛時期，毛利率通常高於六十％，辛斯納說，目前的毛利率「絕對無法接受」。

