財經青紅燈》破兆外資銀彈挺台股

台股指數頻創史上新高，外資銀彈更是大舉湧入。根據統計，去年全年整體外資淨匯入我國達368.48億美元，這是史上第二高紀錄，僅次於2024年；若換算成新台幣達1兆1584億元的活水資金挹注，顯示外資機構未受到地緣政治升高影響，持續看好台股後市、資金動能無虞。

今年開春以來，台股充分展現強勁成長動能及爆發力，統計顯示，今年截至1月23日止，台灣加權指數已經上漲10.35%，漲幅位居「亞洲第二強」，僅輸給南韓；綜合來看，主要原因不外乎三大原因，包括：美國聯準會降息、AI產業需求持續、全球經濟穩健成長等利多效應，因此能夠吸引國際長線資金進駐。

特別是外資的資金貢獻，近3年呈現強勁「淨匯入」，對台股長線信心升溫。所謂「外資淨匯入」是指外國投資者將資金「匯入」大於「匯出」，是檢視動向的重要指標。如果以「外資累積餘額」來檢視，金額高達3201.6億美元，相當於新台幣10.06兆元，顯示外資看好我國經濟基本面及AI產業發展，已經獲得國際投資機構肯定。

去年底，中國無預警宣布發動軍事演習，結果國內投資大眾卻無懼「地緣政治」等風險因素升高，持續加碼台股，大盤指數續創新高；從成交量來看，上市及上櫃公司成交金額已經來到1.1兆元，同樣創下歷史新高紀錄。

此外，從外資持股市值占比的變化來看，已經從原本2016年的39.94%、大幅升至2025年的47.42%，反映國際投資人對國內資本市場的穩定成長，用實際行動投下支持的贊成票。（王孟倫）

