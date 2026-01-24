飆股幕後》外資投信力挺 長科*1個月漲61%

導線架供應商長科*（6548）。（取自官網）

導線架供應商長科*（6548）因應金／銅等貴金屬價格上漲，持續調漲導線架價格，預期今年營運將是「順風順水」一年，在外資與投信力挺下，帶動近期股價勁揚，昨盤中衝高達63.6元，收盤價59.1元，創盤中與收盤價新高，以盤中高價估算，過去一個月來股價大漲61%。

因應導線架的主要金／銅等貴金屬材料上漲，長科*去年第四季調漲IC導線架價格，今年元月起也針對LED相關導線架調漲價格，市場傳出第二季將再對IC導線架調漲價格，等於連三季調漲不同產品價格；長科*目前QFN（Quad Flat No-leads，四方平面無引腳封裝）產能滿載，為滿足客戶需求，今年計畫擴產約年增50%，今年營收可望季季走高，在本業與業外挹注下，獲利可望直追2022年高點。

長科*去年營收達134.28億元，年增12%，創近三年來新高，其中，第四季營收35億元，季增0.18%、年增10.54%，整體表現符合預期，12月入門級導線架需求略有放緩、又逢客戶年底庫存盤點期間，惟在QFN訂單持續成長及客戶急單挹注下，單月業績仍較11月小幅成長。去年第三季稅後淨利5.14億元，年增21%，每股稅後盈餘0.56元，累計前三季稅後淨利10.33億元、年減24.56%，每股稅後盈餘1.12元。

從籌碼面來看，去年12月下旬投信先進場卡位，連買8個交易日、合計近2.2萬張，同一時間，外資呈現賣超，但投信停止買進後，改外資接手，統計今年1月8日以來，外資買超逾1.4萬張，在投信、外資輪流作多下，帶動長科*本波漲勢。

長科*預計下週28日召開法說會，說明營運展望。

