飆股幕後》深耕AI ASIC有成 聯發科創掛牌天價

台股不斷創新高，IC設計龍頭聯發科（2454）卻因外資賣壓罩頂，股價表現相對台積電（2330）、台達電（2308）等電子權值股落後，相較於創意（3443）同樣拿下Google AI ASIC訂單股價飆新高，聯發科股價實屬委屈，不過昨日外資突然大買9617張，砸下近150億元，手筆之大，相當罕見，帶動聯發科股價驚天一拉，直衝漲停1630元，創下掛牌新高價。聯發科股價從11月下旬的低點1130元起漲，兩個月來大漲500元、漲幅44%。

聯發科耕耘AI ASIC（客製化晶片）業務多年，是聯發科股價能否重估的關鍵，Google AI ASIC訂單為其初試啼聲的代表作，卻因Google內部多次更改設計，使得進度延後，也引發外資圈的疑慮，又碰上台積電先進製程漲價、記憶體飆漲又缺貨，墊高生產成本，多家外資在去年第四季唱衰聯發科獲利表現，調降評等與目標價，聯發科股價在去年11月下旬破底，殺到1130元，甚至跌破去年4月股災時低點。

Google追單 挹注營收

聯發科操刀Google TPU「v7e」AI ASIC，隨著Gemini 3爆紅，聯發科不僅接到Google追單，更在Google再下一城，有望打敗博通，進一步取得Google下一代2奈米TPU「v8e」訂單，比前一代規格翻倍，聯發科營收有望呈現跳躍式成長。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行對旗下AI ASIC業務前景信心滿滿，預計2028年AI ASIC的市場規模至少500億美元，聯發科目標就是拿下10%至15%的市占率；聯發科即將在2月4日召開法說會，屆時AI ASIC業務展望為最關鍵的觀察重點。

