AI伺服器急單洶湧 和碩衝衝衝

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠和碩（4938）昨舉辦旺年會，共同執行長鄭光志、鄧國彥連袂指出，人工智慧趨勢同時由基礎設施與應用端雙引擎推動，即便市場短期可能出現局部波動，長線仍不改向上方向。和碩今年AI伺服器業績可望繼續三位數成長，除了出貨輝達GB200、GB300伺服器等平台，也會有客製化晶片（ASIC）機種實績貢獻。

鄭光志表示，和碩集團在AI伺服器領域邁入第四年，目前相關人力規模約600~700人，今年目標突破1000人，將透過內外部招募擴大團隊戰力。近期AI伺服器急單來得「又急又快」，涵蓋美洲、亞洲與歐洲市場，後勤與工廠產能成為一大考驗。

鄧國彥說，AI伺服器需求不僅來自訓練，推論端的裝置與商機也正在成形，和碩在推論設計端已與數家大型客戶展開合作，預期相關業務將於今年下半年陸續開出。觀察AI裝置需求可分為大型雲端服務供應商（CSP）、中小型資料中心與企業端，今年將以更大動作加碼布局CSP，同時維持中小型客戶與台灣重要客戶的基本盤，帶動研發動能持續成長。

和碩AI伺服器產能將由台灣、墨西哥與美國共同支撐，其中桃園2棟新廠今年投產；墨西哥AI產線已於去年底試產成功並完成準備；美國新廠預計3月底完工後進入試產階段。

