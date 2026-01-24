期貨國定假日開盤 最快2027年上路

考量台灣農曆春節的放假天數長，期交所董事長吳自心昨日表示，正在研議國定假日期貨開盤，力拚2027年起上路。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年台灣期貨市場日漸蓬勃，已連續6年交易量破3億口，今年目標拚破4億口。不過，考量台灣農曆春節的放假天數長，因此昨日期交所董事長吳自心表示，正在研議國定假日期貨開盤，待主管機關核准後，期待最快在今年底完成準備工作，拚2027年起上路。

吳自心說明，期交所正研議「期貨市場國定假日交易制度」，規劃國定假日照常開盤，若明年推行順利，未來農曆春節假期也將開放交易；至於颱風假是否開盤，則需考量勞工權益與相關法規，尚在研議中。

去年國際政經局勢波動不斷，但台灣期貨市場表現不俗，據期交所統計，去年總交易量達3.8億口，成交量連續6年突破3億口，日均量為157萬口。其中，因台股的AI、半導體現貨交易熱絡，帶動個股期貨交易，股票期貨（含ETF期貨）日均量達3.1萬口。

在新商品方面，期交所去年底推出「股票選擇權週契約」，標的含台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創。吳自心表示，今年也規劃推出「主動式ETF期貨」，並針對高價股推出小型個股選擇權，另因金價熱，評估縮小黃金產品及非金電期貨之契約規模。

近年因台灣半導體與AI產業備受全球矚目，中東投資人對台灣充滿興趣，期交所去年已數次出訪阿布達比、杜拜等中東重點城市，今年除再訪杜拜外，也將赴倫敦、芝加哥、香港及新加坡引資。

