寶佳集團請辭董事 中工經營權大戰再起

寶佳集團請辭中工董事，市場預測雙方經營權之爭恐再起波瀾。（資料照）

華建董事長鄭斯聰請辭

〔記者陳永吉／台北報導〕中工（2515）昨日公告，寶佳集團派至中工董事會的華建（2530）董事長鄭斯聰，因業務繁忙，請辭法人董事常理公司代表人職務；市場臆測，此一動作，恐怕表示寶佳與中工的經營權戰火，將重新點燃。

寶佳集團趁中工忙於京華城案，在去年10月底發動攻勢，持續從市場買進中工股票，直到11月下旬為止，根據華建公告，寶佳集團當時已取得中工股票近20.5萬張，占中工資本額逾12.7%。

寶佳大舉買進中工股票

中工曾讓出一席董事給寶佳集團，由華建董事長鄭斯聰出任，藉此換得寶佳集團不再加碼中工持股，並盼能與寶佳形成良性互動，透過更完整的董事會組成，使治理能在制度框架下更為穩定，回應外界對公司治理的期待。

不過似乎雙方並未達成原本預期的互動，中工昨發出聲明表示，為維護全體股東權益及公司長期穩健經營，公司先前本於最大善意與開放態度，主動邀請寶佳集團參與公司治理，期盼透過良性互動，為公司未來發展凝聚共識。對方亦予以正面回應，並指派鄭斯聰代表法人董事進入董事會。

中工指出，鄭斯聰董事就任後，已實質參與董事會運作，完整取得中工近期營運與重要財務資訊。相關程序均依法令及公司章程辦理，資訊揭露與治理規範亦均遵循既定機制執行。

然在董事會互動方才展開、溝通機制尚待深化之際，鄭斯聰董事即提出辭任，公司仍予以尊重。

