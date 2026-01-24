自由電子報
美廉社1.25億元 併購OK便利店

2026/01/24 05:30

經營美廉社崛起的三商家購，董事會昨通過以現金1.25億元併購OKmart。（OK提供）經營美廉社崛起的三商家購，董事會昨通過以現金1.25億元併購OKmart。（OK提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營美廉社崛起的三商家購，董事會昨通過以現金一．二五億元併購連鎖超商「老四」OKmart（來來超商）一〇〇％股權及相關智慧財產權，宣告經營OKmart長達三十八年的豐群集團，正式退出超商市場。

OKmart是在一九八八由豐群集團創立，全盛時期在台灣開出逾九〇〇家連鎖超商，目前只剩近五〇〇家OKmart、約三〇〇家OK mini與約三〇〇家OK Express，年營收縮水至百億元以下，面臨損平壓力。據悉，這次豐群會把OKmart賣給三商家購，是因三商家購承諾要保留OKmart品牌及員工。

三商家購全台已開出八一二家美廉社、十五家三友藥妝、九家寵物好事及四家心樸市集，二〇二五年營收達一四八億元、年增三．五四％；二〇二五前三季稅後淨利約九七三三萬元，每股盈餘一．四四元。

三商家購表示，本買賣案完成後將依法向主管機關提出申報，未來雙方將維持既有品牌、通路定位及營運模式，各自獨立經營。

