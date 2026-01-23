書劍集》台灣的新出口版圖

最近4年台灣輸出至美國的金額急增，2025年美國不僅已成為台灣第一大市場，甚至超過中國與香港之和，電子零組件及資通視聽產品等高科技產品的出口，已占台灣總出口的7成左右。（示意圖，中央社資料照）

◎歐陽書劍

台灣的貿易結構激烈改變，包括產業、市場及生產基地，都同時向「高階」邁進，不僅高階市場占出口的比重提升、高階產業集中化程度更高，而且相應的高階產品之生產基地的選擇，也顯示廠商從成本考量，進一步轉化為配合客戶要求。台灣與美國、台灣與中國的經貿關係，就是量變與質變的見證。

根據經濟部針對外銷廠商的實況調查，2010年台灣廠商接單金額超過4000億美元，截至當時，為史上新高，但海外生產的比例從1999年的12.2％，在2010年也首度突破50％，其中的8成6是在中國及香港生產。在那11年期間，外銷訂單雖增加約2.2倍，可是在台灣生產的金額提高不到1倍。企業業績成長的外溢良果，廣佈在中、港等地。

2015年的海外生產比例進一步增加到55.4％，其中接近9成仍是在中國及香港生產。一直到肺炎疫情擴散全球的2020年，國內接單海外生產比例仍高達54％，可是中、港所占比例已有下降；在美國總統川普首任任期內，明顯出現台商海外生產基地從中國緩步移轉至東協等地的現象。

2021年之後，外銷接單在國內生產的比例終於有感提高，2024年更已過半，達到51.4％；在中、港生產的比例則持續下降至33.1％，占海外生產的6成8。中、港雖仍是台商海外的主要生產基地，但已無席捲之勢。

這些年來，市場的轉變也格外明顯。2004年台灣出口到中國的金額首度超過出口至美國的金額，而後差距擴大，甚至達到近3比1的程度。最近4年台灣輸出至美國的金額急增，2025年美國不僅已成為台灣第一大市場，甚至超過中國與香港之和。市場與生產基地的改變，相應的是出口向高科技AI相關產品集中的現實，電子零組件及資通視聽產品等高科技產品的出口，已占台灣總出口的7成左右。

過去約20年的貿易演變結果，出現台灣生產、高科技產業，以及出口至美國等3大特徵。更值得注意的是，即使以往每年的外銷接單成長居多，可是海外生產一度逐年提高，澆熄了國內經濟快速擴張的機會。現在外銷接單大增，加上國內生產擴張的相乘效果，使得經濟發展的腳步更為踏實穩健。

