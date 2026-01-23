盤勢分析》盤中刷新高 籌碼面樂觀

美股四大指數收漲，昨台積電、台達電領軍台股勁揚，終場收在3萬1746.08點、上漲499.71點，成交量約7924.6億元。（中央社）

美股四大指數收漲，昨日台積電（2330）、台達電（2308）領軍勁揚，台達電股價漲停、市值達3.2兆元、超車鴻海（2317）成台股市值第二大公司；電子五哥股價也強勢，台股開高走高，盤中一度大漲逾600點，來到3萬1890.62點，再度寫下新高，不過隨後漲勢略為收斂，終場收在3萬1746.08點、上漲499.71點，成交量約7924.6億元。

美國總統川普與歐洲的格陵蘭之爭暫告緩解、撤回新一輪關稅，美歐緊張局勢降溫，激勵美股回神。昨日電子股表現火熱，受惠AI伺服器的電源供應題材，台達電強攻漲停，重電族群的士電（1503）也收漲停，華城（1519）收漲約5%，股價再創新天價。

昨外資買超192.78億元、投信賣超19.56億元、自營商買超70.42億元，三大法人合計買超243.64億元；昨外資台指期淨空單減少180口，累計外資台指期淨空單約2.4萬口。

元大投顧指出，本月外資逢高調節居多，不過在指標性千金股含台達電、聯發科（2454）都站在買方，顯示資金擇優布局，並未明顯撤出台股，不過台積電未能與加權指數同步創高，可能縮短盤勢表現空間，建議投資人勿追高。

群益期貨認為，受美股反彈激勵，台股昨開高後便一路橫盤整理，終場收在前高附近位置，台股波動率走低，短線拉回仍可以樂觀看待。籌碼面來看，昨日外資期、現貨樂觀布局，整體籌碼面略為樂觀。（記者歐宇祥）

