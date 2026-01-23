在手訂單18億 昇達科低軌衛星營收估年增150%

昇達科董事廠陳淑敏。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕低軌衛星廠昇達科（3491）昨召開法說會，董事長陳淑敏說，公司低軌衛星訂單持續增加，從去年底在手訂單約10億元，到目前已約18億元，客戶希望半年內全數交付，公司內部對今年營運相當有信心，是高成長的一年。

法人指出，昇達科在出貨暢旺下，1、2月營收可望超越去年12月的歷史新高，換言之，低軌衛星第一季營收可望季增50%，整體營收可望季增30%，而低軌衛星相關全年營收可望年增150%，整體營收則可望成長逾90%，預期低軌衛星占昇達科整體營收80%；去年11、12月的單月毛利率超過60%，預估今年毛利率可達62%～64%，獲利可望再創新高。

昇達科總經理吳東義指出，公司主要低軌衛星客戶因火箭運載問題已獲解決，將在2026、2027年加速衛星發射計畫，也就是說，長期訂單已到位，目前也同步與客戶合作下一代衛星開發規劃。

另一主要低軌衛星客戶已積極開發下一代衛星，將採用多個頻譜增加傳輸頻寬，因此使用元件數將增加。昇達科之前低軌衛星元件出貨品項約8～10個，目前已超過30個。

吳東義說，除二大低軌衛星客戶外，中小型低軌衛星營運商也積極部署發射，目前全球有超過20多家中小型低軌衛星，昇達科與4～5家有業務往來，其中2家客戶已經進入生產中。

吳東義表示，低軌衛星除目前寬頻通訊使用外，新應用領域包括環境監測、太空太陽能傳輸、太空AI資料中心等已陸續發展中，將推升低軌衛星市場應用及動能。

