今年AI伺服器爆發性成長 仁寶：營收拚最短時間重返兆元

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠仁寶（2324）昨舉辦旺年會，董事長陳瑞聰指出，集團近一年半加速推動內部轉型與體制調整，今年AI伺服器業務將會出現「爆發性成長」，會成為非PC業務成長的主要引擎，全年貢獻占比可望飆升至伺服器業務的8成以上，挑戰最短時間讓整體營業額重返兆元大關。

陳瑞聰看好今年AI伺服器業務並隨客戶專案推進，前段製造、後段整合的相關訂單第二季底開始發酵。公司維持亞洲伺服器L6製造能量，同時推進美國德州新廠布局，聚焦L10與L11等出貨層級，帶動營運結構持續朝非PC事業擴張，預期今年整體伺服器營收強勁雙位數成長。

陳瑞聰說，將持續強化台灣與越南的SMT與PCB相關產能，支撐AI基礎設施所需的主機板、網卡等需求，同時投入液冷相關實驗與製造能力，並評估在桃園周邊尋找更大廠房，以支應後續擴產規劃。對於外界關注美國投資規模是否足夠，仁寶透露確有增加投資計畫，但不一定僅限德州，將依客戶需求與市場機會滾動調整。

PC與非PC營收占比60：40

針對市場關注的客製化晶片（ASIC）與圖形處理器GPU伺服器趨勢，陳瑞聰認為，公司著重於配合客戶路線與需求，提供對應的伺服器解決方案，擴大長期合作機會。長期營運目標為PC與非PC營收占比接近60：40，今年有機會達成，但非PC業務成長並不代表退出PC本業，仍維持筆電核心競爭力，同步擴大智慧裝置等動能。

陳瑞聰強調，仁寶轉型的核心不僅在產品線調整，更在於打造真正「以AI為中心」的企業。今年除了AI伺服器爆發式成長，AI PC也將占整體PC比重約5至6成，並同步推進邊緣AI、AI工業電腦與各類AI終端應用，擴大AI產品組合與客戶基礎。

