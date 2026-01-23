集邦：DRAM首季報價漲6成 記憶體2026年產值年增134%

TrendForce指出，AI創新帶來市場結構性變化，記憶體已成為AI基礎架構中不可或缺的關鍵資源，2026年全球記憶體產值預估約5516億美元，較去年年增達134%，2027年產值將再創高峰，有望達8427億美元，年增達53%。（記者洪友芳翻攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場研究機構集邦科技（TrendForce）指出，AI創新帶來市場結構性變化，記憶體已成為AI基礎架構中不可或缺的關鍵資源，更成為雲端服務供應商（CSP）的兵家必爭之地，因產能供不應求，帶動報價不斷上漲，連帶使得整體記憶體產業產值逐年創高，預估DRAM與NAND Flash合約價漲勢將延續至2027年，營收成長動能將持續；2026年全球記憶體產值預估約5516億美元，較去年年增達134%，2027年產值將再創高峰，有望達8427億美元，年增達53%。

2027年記憶體產值再增53%

集邦指出，觀察DRAM市況，2025下半年北美CSP廠商加大資本支出，AI伺服器建置明顯加速、記憶體採購量顯著成長，推動新一波價格上行循環。在資料存取高需求帶動下，DRAM的需求量成長更為放大，2025年產值來到1657億美元，年增幅達73%，遠高於2025年NAND Flash的697億美元產值，使得供應商在產能的規劃上，更加側重布建DRAM。

請繼續往下閱讀...

DRAM今年產值年增144%

集邦表示，AI已從大模型訓練演進到結合推理、記憶與決策能力，對記憶體容量、頻寬與存取效率的需求呈現指數型提升，技術演變使DRAM漲勢幅度顯著高於歷史循環，在DDR5需求拉升的帶動下，DRAM去年第四季價格漲幅達53%~58%，高於以前的35%季度漲幅，即使DRAM價格墊高，CSP對記憶體需求不減，致使價格續上揚，預期今年第一季漲幅將達60%以上，甚至部分產品線報價將近翻倍上漲。預期未來三個季度仍將持續看漲，帶動DRAM產值將達4043億美元，年增率高達144%。

NAND Flash今年產值年增112%

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）預估今年第一季價格季增將達55%~60%，漲勢並將持續至今年底，同步推升2026年產值年增率來到112%，產值成長至1473億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法