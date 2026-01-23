關稅談判告段落 賴總統︰續挺產業投入國防、太空領域

賴清德總統昨接見工業協進會代表時表示，接下來他和行政院長卓榮泰、行政團隊會持續到各縣市與各產業界密切溝通了解第一線需求。（總統府提供）

續與卓揆、行政團隊下鄉與產業溝通

〔記者蘇永耀、李靚慧／台北報導〕賴清德總統二十二日接見工業協進會代表時表示，政府對產業的協助不因關稅談判告一段落而停止，接下來他和行政院長卓榮泰、行政團隊會持續到各縣市與各產業界密切溝通了解第一線需求；他也呼籲，工業界夥伴能繼續響應國家政策，投入國防、太空等關鍵領域，打造共同成長的良性循環。

賴總統說，關稅議題完成總結，只是協助產業的第一步，真正決定產業長遠發展的還是企業本身體質與競爭力；台灣經濟穩定及韌性，不只建立在少數高科技產業，帶動中小微企業成長轉型、強化體質更是首要目標。

他強調，展望未來，「AI（人工智慧）新十大建設」將從主權AI、國網雲端算力中心，到矽光子、量子運算與機器人等關鍵技術，讓AI成為百工百業都能應用的基礎建設；期待台灣製造業能在既有的技術實力與品質優勢上，進一步結合AI、數位化與系統整合能力，成為全球製造體系中深獲信任且不可或缺的夥伴。

勞動部長洪申翰昨接受廣播節目專訪時也說，在與美方達成階段性共識後，接收到不少業者的心聲，表示「像在很長的隧道裡，終於看到一點光」，特別是傳統產業，對最新關稅結果「明顯鬆一口氣」；但關稅仍有農產品、汽車零組件等細節尚未公布，勞動部不會預設最樂觀情境，而是已提前準備各類就業支撐與補貼工具，持續給予產業支持。

洪申翰也公開向立法院喊話，強調對等關稅協議「攸關基層民生」，傳統產業的產值雖然不如就業人口僅百萬的科技業亮眼，但就業人口多達七、八〇〇萬人，對傳產的幫助是需要優先考慮的事情，希望立法院不要阻擋，不要讓台灣原本就辛苦的傳產「雪上加霜」。

